Dans le cadre du partenariat avec le club genevois basé à Thônex, Hockey Hebdo annonce les différentes informations, et le classement à la fin du mois de novembre pour les catégories 1ère équipe (2e ligue SR) à U15A du Hockey Club Trois-Chêne.Le club, pour ses équipes recrute plusieurs coachs/assistant.e.s-coachs

Descriptif du club • Club fondé en 2008 pour la pratique du hockey sur glace sur les Trois Communes

• 300 membres actifs

• Une école de patinage et de hockey

• Un mouvement junior de U9 à U13, un mouvement senior de U15 à U20

• Deux équipes en actifs (L2 et L3), une équipe vétérans et une équipe loisirs

• Un encadrement sportif organisé par catégories de joueurs (juniors/seniors)

• Un encadrement administratif et technique indépendant



Descriptif des activités et missions

• Encadrement des juniors en soirée (dès 17h30) durant la semaine et le mercredi dans la journée

• Encadrement des seniors durant la semaine en soirée

• Encadrement lors des matchs de championnat et autres activités sportives dans le club

• Participation aux manifestations organisées au sein du club



Qualifications

• Expérience avérée dans la pratique du hockey sur glace

• Expérience avérée dans l’enseignement et le coaching du hockey sur glace

• Avoir suivi la formation de base JS ou être prêt∙e à le faire

• Capacité organisationnelle et bonne gestion du temps

• Bonne capacité rédactionnelle et maîtrise du français – Anglais est un atout

• Aptitude en matière de communication

• Maîtrise des logiciels bureautiques (Office) ainsi que des outils numériques



Profil recherché

• Volonté de faire progresser le club dans sa pratique sportive, son image et ses valeurs

• Esprit d’équipe pour collaborer au sein de l’encadrement sportif

• Intérêt et motivation pour la fonction de coach ou assistant∙e coach si vous débutez

• Activité de coach tenant compte d’une activité professionnelle existante possible

• Sens de l’accueil et de la communication, autonomie



Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à secretariat@hc3c.ch