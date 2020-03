Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - HC3C - Février 2020 Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2020 à 12:00 Tweeter PARTENARIAT AVEC LE

HOCKEY CLUB TROIS-CHÊNE Dans le cadre du















































1ère équipe, 3e ligue

Saison régulière

02.02.20 HC3C 4-9 HC Renens Vipers

09.02.20 HC Académique Genève-Uni 5-8 HC3C

16.02.20 HC3C 6-4 CP Meyrin

20.02.20 HC3C 5-0 forfait HC Vallée de Joux



1/4 de finale des play-offs

25.02.20 HC3C 21-0 Lausanne 4 Clubs

27.02.20 Lausanne 4 Clubs 3-10 HC3C



Prochain adversaire en play-offs: CP Meyrin



1. HC3C

2. HC Vallorbe

3. HC Renens Vipers

4. CP Meyrin

5. HC Académique Genève-Uni

6. HC Nyon

7. Royal HC Lausanne

8. Lausanne 4 Clubs

9. HC Vallée de Joux



U20 A

08.02.20 HC3C 0-9 EHC Raron

16.02.20 MCHC-PDS 5-4 HC3C

22.02.20 HC3C 7-6 HC Franches-Montagnes



1. EHC Raron

2. HC Franches-Montagnes

3. HC3C

4. HC Moutier

5. Monthey-Chablais-Portes du Soleil



U17 A

01.02.20 HC3C II 0-5 HC3C

08.02.20 HC Sierre 3-2 HC3C II

08.02.20 HC3C 9-1 HC Griffons

16.02.20 HC3C II 2-11 EHC Saastal

19.02.20 HC3C 6-0 MCHC-PDS

22.02.20 MCHC-PDS 10-0 HC3C II

22.02.20 HC Sierre 0-13 HC3C

29.02.20 HC3C II 1-2 CP Meyrin



1. HC3C I

2. EHC Saastal

3. Monthey-Chablais-Portes du Soleil

4. HC Sierre

5. CP Meyrin

6. HC Griffons

7. HC3C II



U15 Top

01.02.20 HC3C 3-5 HC Université Neuchâtel

05.02.20 CP Fleurier 4-5 HC3C

22.02.20 HC Sierre 4-1 HC3C

23.02.20 HC3C 3-6 Forward Morges

29.02.20 HC3C 5-4 CP Meyrin



1. HC Université Neuchâtel

2. Forward Morges

3. CP Meyrin

4. EHC SenSee-Future

5. HC Sierre

6. HC3C

7. HC Griffons

8. Monthey-Chablais-Portes du Soleil

9. CP Fleurier

10. EHC Visp Lions



U15 A

01.02.20 Genève-Servette Ass. 5-4 HC3C

02.02.20 HC3C 7-4 EHC Raron

15.02.20 Lausanne 4 Clubs 5-3 HC3C

19.02.20 MCHC-PDS 1-2 HC3C

22.02.20 HC3C 6-0 HC Anniviers



1. HC Griffons

2. Genève-Servette Ass.

3. Lausanne 4 Clubs

4. HC Valais Chablais Futur

5. HC Anniviers

6. Monthey-Chablais-Portes du Soleil

7. EHC Raron

8. HC3C Dans le cadre du partenariat avec le club genevois basé à Thônex, Hockey Hebdo annonce les résultats et le classement à la fin du mois de février pour les catégories 1ère équipe (3e ligue SR) à U15A du Hockey Club Trois-Chêne.02.02.20 HC3C 4-909.02.20 HC Académique Genève-Uni 5-816.02.206-4 CP Meyrin20.02.205-0 forfait HC Vallée de Joux25.02.2021-0 Lausanne 4 Clubs27.02.20 Lausanne 4 Clubs 3-10Prochain adversaire en play-offs: CP Meyrin1.2. HC Vallorbe3. HC Renens Vipers4. CP Meyrin5. HC Académique Genève-Uni6. HC Nyon7. Royal HC Lausanne8. Lausanne 4 Clubs9. HC Vallée de Joux08.02.20 HC3C 0-916.02.205-4 HC3C22.02.207-6 HC Franches-Montagnes1. EHC Raron2. HC Franches-Montagnes3.4. HC Moutier5. Monthey-Chablais-Portes du Soleil01.02.20 HC3C II 0-508.02.203-2 HC3C II08.02.209-1 HC Griffons16.02.20 HC3C II 2-1119.02.206-0 MCHC-PDS22.02.2010-0 HC3C II22.02.20 HC Sierre 0-1329.02.20 HC3C II 1-21.2. EHC Saastal3. Monthey-Chablais-Portes du Soleil01.02.20 HC3C 3-505.02.20 CP Fleurier 4-522.02.204-1 HC3C23.02.20 HC3C 3-629.02.205-4 CP Meyrin1. HC Université Neuchâtel2. Forward Morges01.02.20. 5-4 HC3C02.02.207-4 EHC Raron15.02.205-3 HC3C19.02.20 MCHC-PDS 1-222.02.206-0 HC Anniviers1. HC Griffons2. Genève-Servette Ass.3. Lausanne 4 Clubs4. HC Valais Chablais Futur5. HC Anniviers6. Monthey-Chablais-Portes du Soleil7. EHC Raron8. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo