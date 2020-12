Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers : Trois-Chêne (HC Trois-Chêne) Hockey sur glace - HC3C - Novembre 2020 Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 04/12/2020 à 10:30 Tweeter Dans le cadre du



Tout est suspendu, sauf les entrainements Dans les faits, les championnats espoirs et amateurs de la Regio League ont été suspendus fin octobre et ce jusqu'à nouvel ordre (



En ce qui concerne les entrainements, le Club a dû faire face à différentes restrictions. Tout d'abord, le canton de Genève a interdit les sports de contact ce qui a contraint le HC3C à suspendre tous les entrainements pendant 2 semaines.



Ensuite, les mesures mises en place par le Canton de Genève se sont vues assouplies et, en mettant en place des aménagements. Les entrainements ont pu être repris, sous différentes formes: pour les moins de 12 ans, en groupe de maximum de quinze joueurs sur la glace. Pour les plus de 12 ans, en groupe de maximum cinq joueurs.



Le club thônésien reste à l'écoute des décisions fédérales, cantonales, ainsi que celles de la SIHF et du centre sportif de Sous-Moulin, et s'adapte en conséquence.



Classements au 30 novembre

1ère équipe, 2e ligue

1. HC Prilly Black Panthers

2. EHC Raron

3. HC Bulle-La Gruyère

4. HC Monthey-Chablais

5. HC Château-d'Oex

6. HC Sierre-Anniviers

7. HC3C



2e équipe, 3e ligue

1. CP Meyrin

2. HC Renens Vipers

3. HC3C

4. HC Académique Genève-Uni

5. Royal HC Lausanne

6. Lausanne 4 Clubs

7. HC Nyon

8. HC Vallorbe

9. HC Vallée de Joux



U20 A

1. CP Meyrin

2. EHC SenSee-Future

3. Genève-Servette HC Ass.

4. EHC Raron

5. HC Bulle-La Gruyère

6. Monthey-Chablais-Portes-du-Soleil

7. HC3C



U17 A

1. EHC Saastal

2. Monthey-Chablais-Portes-du-Soleil

3. HC Les Griffons

4. HC Sierre

5. HC3C

6. EHC SenSee-Future

7. Genève-Servette HC Ass.



U15 Top

1. HC Les Griffons

2. HC3C

3. EHC SenSee-Future

4. CP Fleurier

5. EHC Visp Lions

6. HC Sierre

7. HC Université Neuchâtel

8. Forward Morges

9. CP Meyrin

10. Monthey-Chablais-Portes du Soleil



U15 A

1. HC Vallée de Joux

2. HC Les Griffons II

3. HC3C

4. EHC SenSee-Future A

5. HC Les Griffons I

6. EHC SenSee-Future B

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











