1ère équipe, 2e ligue

09.10.2021 EHC Raron 4-2 HC3C

16.10.2021 HC3C 4-2 HC Franches-Montagnes

23.10.2021 HC3C 2-4 HCMC

30.10.2021 HC3C 4-5 HC Château-d'Oex



1. HC Prilly Black Panthers

2. HC Sarine-Fribourg

3. HC Star Chaux-de-Fonds

4. EHC Raron

---------------------------------------

5. HC Le Locle

6. HC Tramelan

7. HC Château-d'Oex

8. HC Monthey-Chablais

9. HC Franches-Montagnes

10. HC Bulle-La Gruyère

11. HC Moutier

12. CP Fleurier

13. Erguël HC

14. HC3C



2e équipe, 3e ligue

03.10.2021 HC3C 8-4 HC Académique Genève-Uni

09.10.2021 HCV Nendaz 0-8 HC3C

17.10.2021 HC Vallorbe 6-5 ap HC3C

24.10.2021 HC3C 2-3 ap Association Villars HC 1908

30 10.2021 Royal HC Lausanne 3-9 HC3C



1. HC Vallorbe

2. CP Meyrin

3. HC3C

4. HC Renens Vipers

5. HC Académique Genève-Uni

6. HC Nyon

7. Lausanne 4 Clubs

8. Royal HC Lausanne



U20 A

03.10.2021 HC Sierre 7-5 HC3C

10.10.2021 HC3C 6-4 MCHC-PDS

17.10.2021 EHC SenSee-Future 13-1 HC3C

24.10.2021 HC3C 3-7 HC Bulle-La Gruyère

31.10.2021 EHC Saastal 5-0 HC3C (forfait)



1. EHC SenSee-Future

---------------------------------------

2. Genève-Servette HC Association

3. HC Bulle-La Gruyère

4. EHC Saastal

5. CP Meyrin

6. HC Sierre

7. HC3C

8. Monthey-Chablais-Portes-du-Soleil



U17 Top

01.10.2021 HC3C 3-4 ap HC Yverdon-les-Bains

02.10.2021 Valais-Wallis Future 11-0 HC3C

09.10.2021 HC3C 0-11 HC Valais-Chablais Futur

10.10.2021 CP Fleurier 5-4 HC3C

17.10.2021 HC Ajoie 9-1 HC3C

23.10.2021 HC3C 0-10 HC Université Neuchâtel

30.10.2021 HC3C 0-6 EHC SenSee-Future



1. HC Valais-Chablais Futur

2. Valais-Wallis Futur

3. HC Ajoie

---------------------------------------

4. HC Université Neuchâtel

5. EHC SenSee Future

6. HC Yverdon-les-Bains

7. Forward Morges

8. CP Meyrin

9. CP Fleurier

10. HC La Chaux-de-Fonds

11. HC3C



U17 A

02.10.2021 HC3C 17-3 HC Crans-Montana

09.10.2021 HC3C 0-12 HC Sierre

16.10.2021 HC Les Griffons II 0-0 HC3C (annulé)

23.10.2021 HC3C 1-14 MCHC-PDS

30.10.2021 HC3C 1-13 HC Les Griffons I



1. HC Les Griffons I

---------------------------------------

2. HC Sierre

3. Monthey-Chablais-Portes-du-Soleil

4. EHC Saastal

5. HC3C

6. HC Les Griffons II

7. Genève-Servette HC Association

8. HC Crans-Montana



U15 Top

03.10.2021 HC Les Griffons 9-2 HC3C

09.10.2021 HC3C 3-4 tab CP Fleurier

16.10.2021 HC Delémont-Vallée 2-9 HC3C

22.10.2021 HC3C 4-1 CP Meyrin

31.10.2021 HC3C 2-8 HC Université Neuchâtel



1. HC Sierre

---------------------------------------

2. HC Les Griffons

3. EHC SenSee Future

4. CP Meyrin

5. HC Université Neuchâtel

6. HC3C

7. CP Fleurier

8. Forward Morges

9. EHC Visp Lions

10. HC Delémont-Vallée

11. Monthey-Chablais-Portes du Soleil



U15 A

03.10.2021 MCHC-PDS 7-4 HC3C

17.10.2021 HC Valais Chablais Futur 17-0 HC3C

23.10.2021 CP Meyrin 6-5 HC3C



1. HC Valais Chablais Futur

2. CP Meyrin

3. Monthey-Chablais-Portes du Soleil

4. Genève-Servette HC Ass.

5. HC3C

6. HC Château-d'Oex

7. HC Anniviers

