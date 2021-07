Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - HC3C - Stage en août Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 02/07/2021 à 12:00 Tweeter PARTENARIAT AVEC LE

HOCKEY CLUB TROIS-CHÊNE

Dans le cadre du



Le stage se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 août 2021 à la patinoire de Sous-Moulin (Thônex-Suisse). L'objectif de cette semaine est de donner l'opportunité aux joueurs 2005 à 2008 de se remettre en forme avant de débuter la saison régulière.



Au programme, 3h30 de glace et 3h30 d’entrainement physique par jour.

Chaque journée débutera à 8h00 et se terminera à 17h.

Une pause est prévue le mercredi après-midi.

Tarif : CHF 300.00 la semaine, avec repas de midi inclus.

Inscription à la journée sur demande (CHF 70.00/jour).



Encadrement (susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits) :

Fabrizio Romano, préparateur physique

Franck Murgier, manager coach senior

Thomas Hartogs, coach senior



Informations & inscriptions : Dans le cadre du partenariat avec le club genevois basé à Thônex, Hockey Hebdo annonce le stage d'août du HC Trois-Chêne. Le HC3C vous propose une semaine intensive avant le début de la nouvelle saison.Le stage se déroulera du. L'objectif de cette semaine est de donner l'opportunité auxde se remettre en forme avant de débuter la saison régulière.Au programme,Chaque journéeUne pause est prévue le mercredi après-midi.Tarif :la semaine, avec repas de midi inclus.Inscription à la journée sur demande ().Encadrement (susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits) :Fabrizio Romano, préparateur physiqueFranck Murgier, manager coach seniorThomas Hartogs, coach seniorInformations & inscriptions : https://www.hc3c.ch/camps/nouveaute-stage-aout-2021/ © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur