Hockey sur glace - HC74 - Pôle espoir U18 et section sportive Ouverture des inscriptions Pôle espoir U18 et section sportive Lundi 30 mars 2020 Source : Annonce HC74 La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2020 à 16:00

Annonce du HC74



En raison de la pandémie COVID-19, nous avons été dans l'obligation de modifier notre procédure de recrutement pour le Pole espoir U18 et la section sportive.

Les dossiers seront à télécharger à partir du lundi 30 mars sur le site www.hc74.fr

les candidatures (dossiers complets) seront à transmettre pour tous (nouveaux candidats et membres actuels du Pole et de la section) avant le lundi 4 mai 2020 au Lycée du Mont-Blanc René Dayve

Dans la mesure du possible, nous nous réservons la possibilité de faire des tests physiques et athlétiques pour les nouveaux postulants lors de la porte ouverte du 16 mai 2020.



