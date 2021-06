Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - HCMP : Les stages d'été Hockey sur glace - Minneur - Courchevel Méribel Pralognan organise 4 stages d'été... Source : HCMP Annonces stages / ag La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/06/2021 à 17:30 Tweeter Stage pour 2015 à 2002

Du 07/11 JUILLET 2021 MERIBEL

Déroulement



Le stage se déroulera du MERCREDI 07 JUILLET au DIMANCHE 11 JUILLET 2021, à la patinoire de Méribel. Les joueurs et les gardiens de 2015 à 2002 sont les bienvenus. Acceuil à partir de 9h15 le matin !



En plus d’un important travail sur glace (2h30 à 3h/jour), mise en place avec Matéo Rossillion du hors glace , il sera en charge d’animer une séance pour les plus grands et une séance adaptée pour les plus petits !



Nouveauté, des séances de Théorie par groupe de niveau afin de mieux expliquer et comprendre les fondamentaux des sports collectifs et les spécificités de notre sport !



Grégoire sera en charge du travail spécifique gardien LE MERCREDI ET JEUDI.



Afin de vous faciliter les transports, nous mettrons des navettes à votre disposition depuis Courchevel, Pralognan et Moutiers (attention nombre de places limitées, merci de nous l’indiquer).



Ce fonctionnement est valable pour tous les jours du stage sauf le dimanche ou nous vous demanderons de venir chercher votre enfant afin que nous puissions faire le bilan de la semaine écoulée (pot de l’amitié en attendant).



IMPORTANT : le repas du midi et les collations seront sous forme de pique-nique à votre charge !!! Prévoir repas et collations équilibrés



Encadrement (susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits) : Matéo Rossillion : Préparateur physique des mini bouk’s , intendance et vidéos

: Préparateur physique des mini bouk’s , intendance et vidéos Grégoire Blanc : Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP

: Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP Raphaël Charlet : Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel

: Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel Alexis Gomane : Responsable du stage, Diplômé d'Etat 2ème degré

: Responsable du stage, Diplômé d'Etat 2ème degré Pierre Rossat Mignod : Entraineur des bouquetins du HCMP, diplômé d’Etat 1er degré Dossier complet Planning du stage Stage pour 2015 à 2002

Du 09 au 14 AOUT 2021 MERIBEL Déroulement



Le stage se déroulera du lundi 09 AOUT au samedi 14 AOUT 2021 à la patinoire de Méribel. Accueil 9H, fin de la journée 17h30. Les joueurs et les gardiens de 2015 à 2002 sont les bienvenus.



En plus d’un important travail sur glace (2h30 à 3h/jour), mise en place avec Matéo Rossillion du hors glace , il sera en charge d’animer une séance pour les plus grands et une séance adaptée pour les plus petits !



Nouveauté, des séances de Théorie par groupe de niveau afin de mieux expliquer et comprendre les fondamentaux des sports collectifs et les spécificités de notre sport !



Grégoire sera en charge du travail spécifique gardien.



Afin de vous faciliter les transports, nous mettrons des navettes à votre disposition depuis Courchevel, Pralognan et Moutiers (attention nombre de places limitées, merci de nous l’indiquer).

Ce fonctionnement est valable pour tous les jours du stage sauf le samedi ou nous vous demanderons de venir chercher votre enfant afin que nous puissions faire le bilan de la semaine écoulée (pot de l’amitié en attendant).



IMPORTANT : le repas du midi et les collations seront sous forme de pique-nique à votre charge !!! Prévoir repas etcollations équilibrés



Encadrement (susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits) : Matéo Rossillion : Préparateur physique des mini bouk’s , intendance et vidéos

: Préparateur physique des mini bouk’s , intendance et vidéos Grégoire Blanc : Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP

: Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP Raphaël Charlet : Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP CQP, intervenant Méribel

: Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP CQP, intervenant Méribel Alexis Gomane : Responsable du stage, Diplômé d'Etat 2ème degré

: Responsable du stage, Diplômé d'Etat 2ème degré Pierre Rossat Mignod : Entraineur des bouquetins du HCMP, diplômé d’Etat 1er degré

: Entraineur des bouquetins du HCMP, diplômé d’Etat 1er degré Nicolas Gaillard : ENTRAINEUR HCMP, 30 ans d'expérience, Encadrant stages internationaux France, Canada, Suisse, Ex-entraineur Morzine/hc74, Entraineur Bauer Training Center, Suisse Dossier complet Planning du stage Stage pour 2011 sur invitation à 2002

du 16 au 20 AOUT 2021 MERIBEL

Attention : Ce stage est réservé aux 2002 /2011 sur invitation et nécessite un accord préalable

de nos encadrants. Ce Stage est le plus intense des 3 semaines que nous proposons !

Déroulement



Le stage se déroulera du lundi 16 AOUT au vendredi 20 AOUT 2021, à la patinoire de Méribel. Au programme Préparation Physique (PP) spécifique hockey et PP générale, théorie et bien sûr RANDONNEE ET NUIT EN REFUGE !

Bien prévoir du matériels adaptés à une longue randonnée (sac à dos, chaussures, tenue pluie au cas ou) et pour passer la nuit ( sac de couchage, change nécessaire de toilettes collation, sac poubelle), le refuge organise le repas du soir et le PDJ, le HCMP s’occupe du repas du mercredi midi. IMPORTANT, pensez à nous indiquer les éventuelles spécificités alimentaires de votre enfant !

Tous les autres repas du midi et les collations seront sous forme de pique-nique à votre charge. Prévoir repas et collations équilibrés.

Encadrement Matéo Rossillion : Préparateur physique des mini bouk’s

: Préparateur physique des mini bouk’s Grégoire Blanc : Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP

: Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP Raphaël Charlet : Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel

: Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel Alexis Gomane : Responsable stage, Diplômé d'Etat 2ème degré

: Responsable stage, Diplômé d'Etat 2ème degré Pierre Rossat Mignod : Entraineur des bouquetins du HCMP, Diplômé d’Etat 1er degré

: Entraineur des bouquetins du HCMP, Diplômé d’Etat 1er degré Nicolas Gaillard : 30 ans d'expérience, Encadrant stages internationaux France, Canada, Suisse, Ex-entraineur Morzine/hc74, Entraineur Bauer Training Center, Suisse

Dossier complet Planning du stage Stage pour 2015 à 2002

Du 23 au 27 AOUT 2021

MERIBEL Déroulement



Le stage se déroulera du LUNDI 23 AOUT au vendredi 27 AOUT 2021, à la patinoire de MERIBEL.



Ce stage a pour but une remise en condition pour préparer la reprise de la saison :



Chaque jour, votre enfant sera accueilli à 9h15 à la patinoire de Méribel, nous souhaitons mettre l’accent sur

l’activité hockey (2h à 3h sur glace/jour), mais également lui permettre de profiter de l’ensemble des activités

« été » proposées dans les stations de Courchevel et Pralognan. La journée se terminera à 17h15 (en fonction des activités.



Nous mettrons des navettes à votre disposition depuis Courchevel, Pralognan et Moutiers (attention

nombre de places limitées, merci de nous l’indiquer)



Ce fonctionnement est valable pour tous les jours du stage, à l’exception du vendredi 27 Aout 2021, où nous

vous proposons de venir assister à un match de clôture de stage et de venir rencontrer les entraineurs avant

de partager le verre de l’amitié.



IMPORTANT : le repas du midi sera sous forme de pique-nique à votre charge tout comme les collations !!!

Prévoir repas et collations équilibrés



Encadrement (susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits) : Matéo Rossillion : Préparateur physique des mini bouk’s

: Préparateur physique des mini bouk’s Grégoire Blanc : Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP

: Gardien des Bouquetins HCMP D2, Entraineur des gardiens HCMP Raphaël Charlet : Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel

: Attaquant des Bouquetins HCMP D2, Coach au HCMP en formation CQP, intervenant Méribel Alexis Gomane : ENTRAINEUR MINEUR, Diplômé d'Etat 2ème degré

: ENTRAINEUR MINEUR, Diplômé d'Etat 2ème degré Pierre Rossat Mignod : Entraineur des bouquetins du HCMP D2, Diplômé d’Etat 1er degré

: Entraineur des bouquetins du HCMP D2, Diplômé d'Etat 1er degré Nicolas Gaillard : 30 ans d'expérience, Encadrant stages internationaux France, Canada, Suisse, Ex-entraineur Morzine/hc74, Entraineur Bauer Training Center, Suisse Dossier complet Planning du stage











