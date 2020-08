Hockey en France Hockey sur glace - HLD/BAUER recrute acheteur/gestion stock H/F HLD est le distributeur officiel en France du leader mondial du hockey sur glace : BAUER HOCKEY mais galement des marques Risport Skates et MK Blades/John Wilson. Source : Annonce recrutement HLD/BAUER La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 04/08/2020 19:37 Tweeter





Vous êtes jeune diplômé et amoureux du sport, la société HLD, basée en Haute-Savoie (74) à Sallanches, vous propose un poste d’acheteur/gestion des stocks. (H/F)



Poste à pourvoir à la fin du mois d’aout, en CDD à temps plein.



Vous êtes rigoureux et organisé, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse contact@bauer-hockey.fr



HLD est le distributeur officiel en France du leader mondial du hockey sur glace : BAUER HOCKEY mais également des marques Risport Skates et MK Blades/John Wilson.

