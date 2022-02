Division 1 Hockey sur glace - HLD France recrute Annonce recrutement préparateur de commande - Bauer/HLD France 74700 Sallanches Source : Annonce HLD France La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2022 à 17:30 Tweeter



Bauer/HLD France continue son développement et cherche pour la saison prochaine en CDI un poste de préparateur de commande, cela peut-être un joueur niveau D1 (Club du Mont-Blanc) pour lequel son emploi du temps serait aménagé.

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à :



contact@bauer-hockey.fr



HLD France - HockeyLine Distribution

74700 Sallanches



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo