Autour du hockey Hockey sur glace - Hockey Fanradio recrute pour 21/22 Source : MSL La rdaction Post par Hockey Hebdo le 03/07/2021 16:30

Dans le cadre du u'un/e commentateur/trice volontaire pour la saison 21/22 est recherché/e.



Conditions :

- Permis de conduire (ou abonnement général)

- Ordinateur portable

- Parler français et allemand

- Sérieux



Les amateur/trices et passionné/es de hockey sur glace en Suisse peuvent contacter le responsable romand de Hockey Fanradio par e-mail pour toute postulation ou demande complémentaire.











