Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Hockey Hebdo recrute... Source : Mdia Sports Loisirs La rdaction Post par Hockey Hebdo le 26/08/2020 10:47 Tweeter Pour la saison 2020/2021, Hockey Hebdo (Société Média Sports Loisirs) recherche des contributeurs, rédacteurs et photographes pour enrichir son équipe et ainsi participer à la médiatisation de la ligue Magnus, D1, D2 et D3 ainsi que du hockey loisir, mineur ou encore féminin.



Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : redaction@hockeyhebdo.com en nous précisant votre numéro de téléphone, vos motivations et le club que vous désirez suivre et médiatiser.



Vos demandes seront soigneusement étudiées et après une période d’essai, vous pourrez intégrer notre équipe et être notre représentant auprès de votre club. Vous bénéficierez ainsi de certains avantages auprès de ce dernier ainsi que d’éventuelles accréditations pour les grands évènements tels que les finales des coupes de France, la Champions Hockey League, les championnats du monde (liste non exhaustive).



Pour la saison 2020-2021, la rédaction suisse de Hockey Hebdo (société Média Sports Loisirs) recherche des rédacteurs, contributeurs et photographes pour couvrir les championnats suisses de National League, Swiss League, hockey amateur, féminin et junior.



Vous êtes fan des ZSC Lions, du SC Bern, du Lausanne HC, de Genève-Servette, de Fribourg-Gottéron, de La Chaux-de-Fonds, du HC Ajoie, de Sierre, de Martigny, d'Uni Neuchâtel, de St-Imier ou de Bâle, et avez la fibre rédactionnelle et/ou photographique ? Rejoignez notre équipe suisse et profitez d'une accréditation pour les matchs de championnat régulier, play-offs/play-outs, Coupe de Suisse, Champions Hockey League, Championnats du Monde, notamment.



Vous pouvez nous contacter en mentionnant Hockey Hebdo – Suisse en objet de votre e-mail à redaction@hockeyhebdo.ch en nous précisant votre numéro de téléphone, vos motivations et la région dans laquelle vous vivez.

