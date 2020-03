Division 2 : Epinal (EHC) Hockey sur glace - Hockey mineur : Epinal recrute Recrutement U15, U17 et U20/D3 pour l'EHC. Source : EHC - Yvan Charpentier HH/sc Posté par Hockey Hebdo le 31/03/2020 à 08:53 Tweeter

Pour la saison prochaine et pour continuer son développement, l’Epinal Hockey Club recrute pour compléter ses effectifs:

- 1 joueur U15 né en 2006

- 3 joueurs U17 (1 né en 2005 et 2 nés en 2004)

- Des joueurs U20 et seniors pour sa future équipe D3







Vous pourrez intégrer les sections sportives du club au collège ou lycée et bénéficier au total de 6 entraînements hebdomadaires.



En semaine, accueil en internat pour les collégiens et lycéens + possibilité de familles d’accueils le week-end.



Pour les U20/seniors,possibilité d’accompagnement pour un logement, pour l’inscription dans les structures universitaires de la ville et pour la recherche d’un job étudiant.

Selon le profil et le niveau: possibilité d’intégrer l’équipe senior 1.



