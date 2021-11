Hockey en Europe Hockey sur glace - ICHT 2021: Suède et USA confirment Source : ICHT Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2021 à 06:13 Tweeter Yves Seira (archives) La Suisse et les USA s'affrontent à nouveau dans le Chablais Le traditionnel tournoi de Monthey fête sa 13e année d'activité. Cette année, les formations U18 de la Suisse, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Suède, et de la République tchèque se rencontreront à la Patinoire du Verney.



Annulée en 2020 pour les raisons connues de tous, cette manifestation sera à nouveau gratuite et pleinement accessibles à celles et ceux qui possèdent un certificat COVID (dès 16 ans, papier ou app COVIDCert,



Programme du tournoi:

Mercredi 10 novembre

14:00 Etats-Unis 5-2 Suède

20:00 Suisse 1-6 Finlande



Jeudi 11 novembre

14:00 Suède 2-0 République tchèque

20:00 Etats-Unis 7-0 Suisse (



Vendredi 12 novembre

14:00 Suède 4-3 Finlande

20:00 République tchèque 1-9 Etats-Unis



Samedi 13 novembre

14:00 Finlande - République tchèque

20:00 Suisse - Suède



Dimanche 14 novembre

10:30 Finlande - Etats-Unis

Dimanche 14 novembre

10:30 Finlande - Etats-Unis

16:00 République tchèque - Suisse











