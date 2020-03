Championnats du monde Hockey sur glace - IIHF: décision sur le mondial élite L'IIHF s'est réunie le 21 mars pour statuer sur le dernier mondial encore programmé en Suisse Source : iihf.com la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2020 à 11:18 Tweeter Tous les championnats européens sont annulés, les lieux publics fermés dans de nombreux pays et les sportifs ne peuvent plus s'entraîner dans des conditions de compétition. De plus, il est désormais impossible de voyager à l'étranger. La NHL a suspendu ses activités pour une durée indeterminée, la KHL a suspendu les playoffs jusqu'au 10 avril.



Devant tous ses éléments, l'IIHF a dû se résoudre à annuler le prochain championnat du monde élite en Suisse. L'IIHF et le comité d'organisation avaient souscrit une assurance pour couvrir de nombreux risques dont celui visant à protéger les revenus associés à l'événement.



Il n'y a pas de possibilité de déplacer l'événement dans un autre pays, et le réorganiser en Suisse dans le futur doit être discuté en tenant compte des prochains mondiaux qui ont été attribués jusqu'en 2025.

