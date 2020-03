Championnats du monde Hockey sur glace - IIHF: décision sur les mondiaux D1 L'IIHF s'est réunie aujourd'hui pour statuer sur le maintien des mondiaux de Division 1 Source : iihf.com la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2020 à 17:58 Tweeter L'IIHF a décidé d'annuler les mondiaux de D1 A à Ljubljana en Slovénie et D1 B à Katowice en Pologne, tous deux du 27 avril au 3 mai. L'équipe de France devait participer au mondial de D1 A en Slovénie.

Une réunion a également été organisée pour discuter du mondial élite de Zurich et Lausanne qui doivent avoir lieu du 8 au 24 mai 2020. Aucune décision n'a été prise à l'issue de cette réunion à laquelle participaient les pays participants et le courtier d'assurance de l'événement.



"Les parties prenantes ont discuté ouvertement de la situation complexe avec le coronavirus et qui affecte de nombreux pays, équipes et participants du championnat du monde."

L'IIHF a informé toutes les parties concernées qu'elle restait en contact étroit avec les autorités Suisse et la compagnie d'assurance pour suivre la situation et ses impacts sur le championnat du monde.

En complément, toutes les autres activité de l'IIHF ont été annulées jusqu'au 30 juin (séminaires, réunions, camps d'entraînement).



Nul doute que la situation est très compliquée, surtout avec les importants les enjeux financiers de ce championnat du monde.

Si la situation devait s'améliorer, ce qui semble peu probable en regard des avis des experts, il n'y aura pas d'enjeux sur la descente. De plus, comment l'IIHF va t'elle gérer les points attribués aux nations pour le classement mondial notamment pour les équipes des divisions inférieures qui n'auront pas de points cette année ?



