La slection dfinitive de Patrick Fischer pour le Mondial de Riga est connue.



Pour en arriver à cette liste, Patrick Fischer a procédé à trois cuts dans le cadre d'un camp de préparation à Cham et à quatre matchs - face à la Russie et la Lettonie.

Melvin Nyffeler, Santeri Alatalo, Fabian Heldner, Tobias Geisser, Kilian Mottet, Jonas Siegenthaler et Dario Simion joueront leurs premiers Mondiaux.

Gardiens

Reto Berra (Fribourg-Gottéron)

Leonardo Genoni (EV Zug)

Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers)



Défenseurs

Santeri Alatalo (EV Zug)

Raphael Diaz (EV Zug)

Lukas Frick (Lausanne HC)

Tobias Geisser (EV Zug)

Fabian Heldner (Lausanne HC)

Romain Loeffel (HC Lugano)

Janis Jérôme Moser (HC Bienne)

Mirco Müller (Leksands IF/SWE)

Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL)

Ramon Untersander (SC Bern)



Attaquants

Andres Ambühl (HC Davos)

Sven Andrighetto (ZSC Lions)

Christoph Bertschy (Lausanne HC)

Enzo Corvi (HC Davos)

Fabrice Herzog (HC Davos)

Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL)

Grégory Hofmann (EV Zug)

Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL)

Timo Meier (San Jose Sharks/NHL)

Killian Mottet (Fribourg-Gottéron)

Vincent Praplan (SC Bern)

Noah Rod (Genève-Servette HC)

Tristan Scherwey (SC Bern)

Dario Simion (EV Zug)

Joël Vermin (Genève-Servette HC)

