Hockey Hebdo : Bonjour Charles, si au match aller on vous a créé quelques soucis ce ne fut pas le cas ce soir.



Photo Fiche joueur tappara.fi Charles Bertrand : Je pense surtout que l’on a eu un bon contrôle du match dès le début même si Rouen a très bien défendu et comme tu as pu le constater on a eu du mal à marquer ce fut très difficile. C’est vrai que lors des deux premiers tiers on les a dominés, mais ils sont revenus fort dans la troisième période et ils nous ont obligé à défendre plus. On a été bien concentré pour ne pas prendre ce but afin de ne pas les remettre dans la rencontre. Globalement ce fut quand même très dur et on est satisfait car nous avons fait un match solide.



H.H. : Pour toi ce soir ce match là il avait une petite saveur particulière car tu es d’ici de Normandie, tu as fait ton mineur à Rouen. Tu avais donc prévenu tes coéquipiers que ce n’aurai pas été de tout repos ici.



C.B. : Oui oui, tout le monde le savait, je leur avais fait part de l’engouement qu’il y avait à Rouen pour la CHL et aussi pour tous les matchs ici et le public de Rouen ce soir a été incroyable. Ils s’attendait à avoir de l’ambiance mais pas autant que ça et ils ont pris plaisir à jouer ici ce soir (pour preuve le tour d’honneur des finlandais fait en remerciant le public). Quand j’étais minot je venais voir les matchs ici à Rouen, je regardais les séniors jouer et revenir ici ce soir oui ce fut extra pour moi.



H.H. : En Finlande il y a plus de monde mais moins d’ambiance.



C.B. : Tout à fait, comme je te disais les gars étaient prévenus que ça serait bien différent de chez nous. Ici les supporters chantent, donnent de la voix et franchement c’est vraiment cool de voir ça de jouer dans cette atmosphère. Même si on sait que les chants et encouragements ne sont pas pour nous mais ça fait du bien quand même. Chapeau à eux.



H.H. : En fin de match Rouen sort son gardien pour marquer ce but, vous avez compris ce choix.



C.B. : Oui complètement, c’est d’ailleurs ce que je leur ai dit. C’est sûr, que pour le public cela aurai été fabuleux pour eux, mais bon faut bien qu’ils comprennent et je sais aussi qu’ils l’ont compris que pour nous faire un blanchissage c’est bon pour le moral. Après Rouen a fait de bien beau matchs et ce ne fut pas si facile que cela pour nous, bravo à eux.



H.H. : Merci Charles pour nous avoir accordé un peu de ton temps, bonne chance pour la suite et qui peut etre un jour te revoir ici à Rouen comme joueur.



C.B. : Merci aussi à vous et qui sait un jour.

