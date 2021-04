Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Jagr et Kladno de retour en extraliga tchèque Le Rytiri Kladno remporte la finale de la chance liga et remonte en élite tchèque toujours avec le vétéran Jagr Source : rytirikladno.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2021 à 11:14 Tweeter rytirikladno.cz Kladno et Jagr sont champions

Le Dukla remporte les deux premiers matchs à Kladno, mais le Rytiri s'impose deux fois à Jihlava pour égaliser. Le Dukla Jihlava l'emporte une troisième fois à Kladno au match 5 avant que les coéquipiers de Jagr n'égalisent en s'impsant toujours à l'extérieur. Une série incroyable ou personne ne gagne chez lui, le match 7 disputé à Kladno semblait donc promis au Dukla, mais cette fois les locaux s'imposent nettement 5-2 (avec une assistance de Jagr) et remportent le titre synonyme d'accession en extraliga tchèque (élite) l'an prochain.

Le propriétaire du club Jaromir Jagr âgé de 49 ans et toujours fringant sur la glace termine la saison avec 12 points (2 buts, 10 assistances) en 19 matchs de saison régulière, en playoffs il dispute 16 matchs et marque 10 points (2 buts, 8 assistances). Jagr a d'ores et déjà annoncé qu'il ne mettrait pas fin à sa carrière et continuerait de jouer.

L'autre star du club, c'est le capitaine Tomas Plekanec de 38 ans, qui a disputé plus de 1000 matchs NHL avec Montréal, auteur de 34 points en 33 matchs de saison (15 buts, 19 assistances) et 17 points en 16 matchs de playoffs (6 buts, 11 assistances). Le club du Rytiri Kladno avec l'inoxydable Jaromir Jagr dans ses rangs évolue en chance liga, la deuxième division tchèque. Il a terminé brillament premier de la saison régulière avec 24 victoires pour 10 défaites, ce qui l'a dispensé de premier tour des playoffs. Au deuxième tour, il disposait aisément du Slavia Prague en cinq matchs. En demi-finale les chevaliers surclassaient le HC RT Torax Poruba 4-0 avant une finale très relevée et indécise contre le Dukla Jihlava, deuxième à l'issue du championnat et logiquement finaliste.Le Dukla remporte les deux premiers matchs à Kladno, mais le Rytiri s'impose deux fois à Jihlava pour égaliser. Le Dukla Jihlava l'emporte une troisième fois à Kladno au match 5 avant que les coéquipiers de Jagr n'égalisent en s'impsant toujours à l'extérieur. Une série incroyable ou personne ne gagne chez lui, le match 7 disputé à Kladno semblait donc promis au Dukla, mais cette fois les locaux s'imposent nettement 5-2 (avec une assistance de Jagr) et remportent le titre synonyme d'accession en extraliga tchèque (élite) l'an prochain.Le propriétaire du club Jaromir Jagr âgé de 49 ans et toujours fringant sur la glace termine la saison avec 12 points (2 buts, 10 assistances) en 19 matchs de saison régulière, en playoffs il dispute 16 matchs et marque 10 points (2 buts, 8 assistances). Jagr a d'ores et déjà annoncé qu'il ne mettrait pas fin à sa carrière et continuerait de jouer.L'autre star du club, c'est le capitaine Tomas Plekanec de 38 ans, qui a disputé plus de 1000 matchs NHL avec Montréal, auteur de 34 points en 33 matchs de saison (15 buts, 19 assistances) et 17 points en 16 matchs de playoffs (6 buts, 11 assistances). © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur