Jeux olympiques Hockey sur glace - JO - EDF FEMININE - Programme L’Équipe de France Féminine débute son parcours des Jeux Olympiques ce jeudi à 14h40 face à l'Italie. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 05/02/2026 à 11:10 Tweeter

Programme de la compétition

Jeudi 5 février - 14h40

Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max Italie France 0-0 Vendredi 6 février - 12h10

Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max France Japon 0-0 Dimanche 8 février - 16h40

Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max France Suède 0-0 Lundi 9 février - 16h40

Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max Allemagne France 0-0





