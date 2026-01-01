|
|Jeux olympiques
|
|Hockey sur glace - JO - EDF FEMININE - Programme
|
|L’Équipe de France Féminine débute son parcours des Jeux Olympiques ce jeudi à 14h40 face à l'Italie.
|
|
|Source : Média Sports Loisirs / FFHG
|
La rédaction
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 05/02/2026 à 11:10
|
|
Programme de la compétition
|Jeudi 5 février - 14h40
Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
|Italie
|France
|0-0
|Vendredi 6 février - 12h10
Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max
|France
|Japon
|0-0
|Dimanche 8 février - 16h40
Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
|France
|Suède
|0-0
|Lundi 9 février - 16h40
Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
|Allemagne
|France
|0-0
|
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|