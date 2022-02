Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2022: Compositions helvètes Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2022 à 17:46 Tweeter En vue des Jeux olympiques 2022, les coachs Patrick Fischer (équipe masculine) et Colin Müller (équipe féminine) ont annoncé leur contingent



EQUIPE FÉMININE

Gardiennes:

Andrea Braendli (Ohio State University)

Saskia Maurer (University of St. Thomas)

Caroline Spies (EHC Basel U20, SC Langenthal Damen)



Défense:

Sarah Forster (AIK Stockholm)

Shannon Sigrist (Linköping HC)

Nicole Vallario (University of St. Thomas)

Lara Christen (ZSC Lions Frauen)

Stefanie Wetli (Thurgau Indien Ladies)

Sinja Leemann (ZSC Lions Frauen)

Alina Marti (ZSC Lions Frauen)



Attaque:

Lara Stalder (Brynäs Gavle)

Kaleigh Quennec (University of Montréal)

Lisa Ruedi (ZSC Lions Frauen)

Evelina Raselli (Boston Pride)

Laura Zimmermann (EV Bomo Thun)

Rahel Enzler (University of Maine)

Noemi Ryhner (Lulea HF)

Alina Müller (Northeastern University)

Dominique Rüegg (ZSC Lions Frauen)

Lena Marie Lutz (HC Ladies Lugano)

Phoebe Staenz (Leksands IF)

Keely Moy (Harvard University)



ÉQUIPE MASCULINE

