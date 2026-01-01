Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - EDF FEMININE concéde une seconde défaite. Après s'être incliné hier face à l'Italie, l’Équipe de France Féminine qui poursuivait son parcours Olympique ce vendredi a concédé une seconde défaite face au Japon. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 06/02/2026 à 14:25 Tweeter

Programme de la compétition

Tour Préliminaire Goupe B

Jeudi 5 février

Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max Suède Allemagne 4 - 1 (1-1 2-0 1-0) Italie France * 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) Vendredi 6 février - 12h10

*Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max France * Japon 2 - 3 (0-0, 1-1, 1-2) Samedi 7 février Allemagne Japon 0 - 0 Suède Italie 0 - 0 Dimanche 8 février - 16h40

*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max France * Suède 0 - 0 Lundi 9 février - 16h40

*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max Japon Italie 0 - 0 Allemagne France * 0 - 0 Mardi 10 février Japon Suède 0 - 0 Italie Allemagne 0 - 0



Classement

Suède : 3 pts Italie : 3 pts Japon : 3 pts Allemagne : 0 pt France : 0 pt



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











