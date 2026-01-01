 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - EDF FEMININE concéde une seconde défaite.
 
Après s'être incliné hier face à l'Italie, l’Équipe de France Féminine qui poursuivait son parcours Olympique ce vendredi a concédé une seconde défaite face au Japon.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 06/02/2026 à 14:25
Photo hockey JO 2026 - EDF FEMININE concéde une seconde défaite. - Jeux olympiques

Programme de la compétition
Tour Préliminaire Goupe B
 
Jeudi 5 février 
Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max		  Suède  Allemagne 4 - 1 (1-1 2-0 1-0)
 Italie  France * 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0)
Vendredi 6 février - 12h10
*Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max		  France * drapeau de Japon Japon 2 - 3 (0-0, 1-1, 1-2)
Samedi 7 février  Allemagne drapeau de Japon Japon 0 - 0
 Suède  Italie 0 - 0
Dimanche 8 février - 16h40
*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max		  France *  Suède 0 - 0
Lundi 9 février - 16h40
*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max		 drapeau de Japon Japon  Italie 0 - 0
 Allemagne  France * 0 - 0
Mardi 10 février  drapeau de Japon Japon  Suède 0 - 0
 Italie  Allemagne 0 - 0


Classement
 
  1. Suède : 3 pts
  2. Italie : 3 pts
  3. Japon : 3 pts
  4. Allemagne : 0 pt
  5. France : 0 pt


Photo hockey JO 2026 - EDF FEMININE concéde une seconde défaite. - Jeux olympiques
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 