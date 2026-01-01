Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - EDF FEMININE s'incline d'entrée ! + programme !
L’Équipe de France Féminine qui débutait son parcours des Jeux Olympiques ce jeudi s'est inclinée face à l'Italie.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 05/02/2026 à 17:24
Tweeter
Programme de la compétition
Tour Préliminaire Goupe B
Jeudi 5 février
Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
Suède
Allemagne
4 - 1
(1-1 2-0 1-0)
Italie
France *
4 - 1
(1-1, 1-0, 2-0)
Vendredi 6 février - 12h10
*Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max
France *
Japon
0 - 0
Samedi 7 février
Allemagne
Japon
0 - 0
Suède
Italie
0 - 0
Dimanche 8 février - 16h40
*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
France *
Suède
0 - 0
Lundi 9 février - 16h40
*Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
Japon
Italie
0 - 0
Allemagne
France *
0 - 0
Mardi 10 février
Japon
Suède
0 - 0
Italie
Allemagne
0 - 0
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception