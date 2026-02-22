 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - FINALE Canada vs Etats Unis EN COURS
 
Programme de la FINALE
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 14:13
Photo hockey JO 2026 - FINALE Canada vs Etats Unis EN COURS - Jeux olympiques

PROGRAMME DE LA FINALE

 
Dimanche 22 février 2026
14h10		  Canada  Etats Unis 1 - 1 
(0-1, 0-1, 0-0)         
Gardien - Jordan BINNINGTON

17:03 - 2mn Accroché SheaTHEODORE.

38:16 (1-1) - Cale MAKAR assisté de Devon TOEWS

53:26 - 2+2mn Crosse Haute Sam BENNETT 		 Gardien - Connor HELLEBUYCK 

6:00 (0-1) - Matt BOLDY assisté de  
Auston MATTHEWS et Quinn HUGHES.

29:27 - 2mn Retenue Jake GUENTZEL 

29:55 - 2mn Accroché  MCAVOY Charlie

56:37 - 2mn Crosse haute Jack HUGHES     
 
ARBITRES - Gord DWYER  et Chris ROONEY  assistés de Scott CHERREY  et Onni HAUTAMAKI 

 

Photo hockey JO 2026 - FINALE Canada vs Etats Unis EN COURS - Jeux olympiques
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 