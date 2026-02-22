Accueil
Hockey sur glace - JO 2026 - FINALE Canada vs Etats Unis EN COURS
Programme de la FINALE
Source : Média Sports Loisirs
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 22/02/2026 à 14:13
PROGRAMME DE LA FINALE
Dimanche 22 février 2026
14h10
Canada
Etats Unis
1 - 1
(0-1, 0-1, 0-0)
Gardien
- Jordan
BINNINGTON
17:03
-
2mn
Accroché
Shea
THEODORE
.
38:16 (1-1) - Cale MAKAR
assisté de Devon TOEWS
53:26 - 2+2mn
Crosse Haute
Sam BENNETT
Gardien
- Connor
HELLEBUYCK
6:00 (0-1) -
Matt
BOLDY
assisté de
Auston MATTHEWS
et
Quinn HUGHES.
29:27 - 2mn
Retenue
Jake GUENTZEL
29:55 - 2mn
Accroché
MCAVOY Charlie
56:37 - 2mn
Crosse haute
Jack HUGHES
ARBITRES
- Gord DWYER
et Chris ROONEY
assistés de Scott CHERREY
et Onni HAUTAMAKI
