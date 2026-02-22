Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - FINALE Canada vs Etats Unis EN COURS Programme de la FINALE Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 14:13 Tweeter

PROGRAMME DE LA FINALE



Dimanche 22 février 2026

14h10 Canada Etats Unis 1 - 1

(0-1, 0-1, 0-0) Gardien - Jordan BINNINGTON



17:03 - 2mn Accroché Shea THEODORE.



38:16 (1-1) - Cale MAKAR assisté de Devon TOEWS



53:26 - 2+2mn Crosse Haute Sam BENNETT Gardien - Connor HELLEBUYCK



6:00 (0-1) - Matt BOLDY assisté de

Auston MATTHEWS et Quinn HUGHES.



29:27 - 2mn Retenue Jake GUENTZEL



29:55 - 2mn Accroché MCAVOY Charlie



56:37 - 2mn Crosse haute Jack HUGHES

ARBITRES - Gord DWYER et Chris ROONEY assistés de Scott CHERREY et Onni HAUTAMAKI - Gord DWYERet Chris ROONEYassistés de Scott CHERREYet Onni HAUTAMAKI





