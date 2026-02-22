Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - FINALE Les ETATS UNIS en OR Programme de la FINALE Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 16:56 Tweeter

PROGRAMME DE LA FINALE



Dimanche 22 février 2026

14h10 Canada Etats Unis 1 - 2 Prl

(0-1, 0-1, 0-0, 0-1) Gardien - Jordan BINNINGTON



17:03 - 2mn Accroché Shea THEODORE.



38:16 (1-1) - Cale MAKAR assisté de Devon TOEWS



53:26 - 2+2mn Crosse Haute Sam BENNETT Gardien - Connor HELLEBUYCK



6:00 (0-1) - Matt BOLDY assisté de

Auston MATTHEWS et Quinn HUGHES.



29:27 - 2mn Retenue Jake GUENTZEL



29:55 - 2mn Accroché MCAVOY Charlie



56:37 - 2mn Crosse haute Jack HUGHES



61:41 (1-2) - Jack HUGHES assisté de Zach WERENSKI

ARBITRES - Gord DWYER et Chris ROONEY assistés de Scott CHERREY et Onni HAUTAMAKI - Gord DWYERet Chris ROONEYassistés de Scott CHERREYet Onni HAUTAMAKI

TIRS CADRES

- Canada : 42

- USA : 28





StephLions69 a écrit le 22/02/2026 à 18:12 Quel match de l'équipe américaine ! Malheureusement ce sont les USA qui sont champions olympiques. Je dis malheureusement car j'avoue ne pas aimer les USA à la sauce de la grosse citrouille à perruque blonde qui distille à longueur de temps insultes et fake news, mais sur le glaçon c'est bien la meilleur équipe qui a gagné. N'en déplaise à ceux qui vont nous sortir le nombre de tirs supérieur des canadiens et nous expliquer qu'ils ont largement dominé, et qui oublient facilement le vieil adage en sport qui dit que dominer n'est pas gagner, ce sont les USA qui ont été meilleurs. Une défense de fer, un gardien absolument extraordinaire, une grande qualité technique avec des passes précises, des tentatives de dribble souvent déstabilisantes, des sorties de zone à montrer dans toutes les écoles de hockey et à la fin le but qui les propulse en or! Bravo à eux car ils n'ont rien lâché. Bravo à leur coach qui décrié aux US pour ne pas avoir sélectionné les meilleurs pointeurs a toujours répondu qu'on construit une équipe et pas seulement avec des stars. Il l'a prouvé aujourd'hui et cette équipe si elle ne bouge pas trop va être redoutable pendant les années à venir. Peut être que nous devrions nous en inspirer en France et essayer de construire une équipe avec des jeunes prometteurs au lieu de sélectionner des anciennes gloires...

En revanche du côté canadien, malgré les adjectifs tous plus dithyrambiques les uns que les autres pour nous vendre les soi-disants absolument meilleurs joueurs du monde et donc la soi-disante meilleure équipe, je les ai trouvé empruntés, brouillons, agressifs mais pas dans le bon sens du terme et au final bien décevants. Cette équipe à mes yeux ne valait pas en âme celle des JO de Vancouver !

En revanche du côté canadien, malgré les adjectifs tous plus dithyrambiques les uns que les autres pour nous vendre les soi-disants absolument meilleurs joueurs du monde et donc la soi-disante meilleure équipe, je les ai trouvé empruntés, brouillons, agressifs mais pas dans le bon sens du terme et au final bien décevants. Cette équipe à mes yeux ne valait pas en âme celle des JO de Vancouver ! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











