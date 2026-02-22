 
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - FINALE Les ETATS UNIS en OR
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 16:56
Dimanche 22 février 2026
14h10		  Canada  Etats Unis 1 - 2 Prl
(0-1, 0-1, 0-0, 0-1)                
Gardien - Jordan BINNINGTON

17:03 - 2mn Accroché SheaTHEODORE.

38:16 (1-1) - Cale MAKAR assisté de Devon TOEWS

53:26 - 2+2mn Crosse Haute Sam BENNETT 		 Gardien - Connor HELLEBUYCK 

6:00 (0-1) - Matt BOLDY assisté de  
Auston MATTHEWS et Quinn HUGHES.

29:27 - 2mn Retenue Jake GUENTZEL 

29:55 - 2mn Accroché  MCAVOY Charlie

56:37 - 2mn Crosse haute Jack HUGHES     

61:41 (1-2) - Jack HUGHES assisté de Zach WERENSKI
 
ARBITRES - Gord DWYER  et Chris ROONEY  assistés de Scott CHERREY  et Onni HAUTAMAKI 
TIRS CADRES
- Canada : 42
- USA : 28

 

StephLions69 a écritle 22/02/2026 à 18:12  
Quel match de l'équipe américaine ! Malheureusement ce sont les USA qui sont champions olympiques. Je dis malheureusement car j'avoue ne pas aimer les USA à la sauce de la grosse citrouille à perruque blonde qui distille à longueur de temps insultes et fake news, mais sur le glaçon c'est bien la meilleur équipe qui a gagné. N'en déplaise à ceux qui vont nous sortir le nombre de tirs supérieur des canadiens et nous expliquer qu'ils ont largement dominé, et qui oublient facilement le vieil adage en sport qui dit que dominer n'est pas gagner, ce sont les USA qui ont été meilleurs. Une défense de fer, un gardien absolument extraordinaire, une grande qualité technique avec des passes précises, des tentatives de dribble souvent déstabilisantes, des sorties de zone à montrer dans toutes les écoles de hockey et à la fin le but qui les propulse en or! Bravo à eux car ils n'ont rien lâché. Bravo à leur coach qui décrié aux US pour ne pas avoir sélectionné les meilleurs pointeurs a toujours répondu qu'on construit une équipe et pas seulement avec des stars. Il l'a prouvé aujourd'hui et cette équipe si elle ne bouge pas trop va être redoutable pendant les années à venir. Peut être que nous devrions nous en inspirer en France et essayer de construire une équipe avec des jeunes prometteurs au lieu de sélectionner des anciennes gloires...
En revanche du côté canadien, malgré les adjectifs tous plus dithyrambiques les uns que les autres pour nous vendre les soi-disants absolument meilleurs joueurs du monde et donc la soi-disante meilleure équipe, je les ai trouvé empruntés, brouillons, agressifs mais pas dans le bon sens du terme et au final bien décevants. Cette équipe à mes yeux ne valait pas en âme celle des JO de Vancouver !
 
