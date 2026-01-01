Accueil
Hockey sur glace - JO 2026 - L' EDF s'incline 4-0 Face à la Suisse
RESULTATS et PROGRAMME PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C
Source : Media Sports Loisirs
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 12/02/2026 à 14:29
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Tour Préliminaire Groupe A
Jeudi 12 février
12h10
Suisse
France
4 - 0
(2-0, 0-0, 2-0)
16h40
Tchéquie
Canada
0 - 0
Vendredi 13 février
16h40
France
Tchéquie
0 - 0
21h10
Canada
Suisse
0 - 0
Dimanche 15 février
12h10
Suisse
Tchéquie
0 - 0
16h40
Canada
France
0 - 0
Classement
1 -
Suisse : 3 points
2 -
Canada :
3 -
Tchéquie :
4 -
France : 0 point
Tour Préliminaire Groupe B
Mercredi 11 février
16h40
Slovaquie
Finlande
4 - 1
(1-0, 0-1, 3-0)
21h10
Suède
Italie
5 - 2
(2-1, 1-1, 2-0)
Vendredi 13 février
12h10
Finlande
Suède
0 - 0
12h10
I
talie
Slovaquie
0 - 0
Samedi 14 février
12h10
Suède
Slovaquie
0 - 0
16h40
Finlande
Italie
0 - 0
Classement
1 -
Suède : 3 points
2 -
Slovaquie : 3 points
3 -
Italie : 0 point
4 -
Finlande : 0 point
Tour Préliminaire Groupe C
Jeudi 12 février
21H10
Lettonie
Etats Unis
0 - 0
21H10
Allemagne
Danemark
0 - 0
Samedi 14 février
12h10
Allemagne
Lettonie
0 - 0
21h10
Etats Unis
Danemark
0 - 0
Dimanche 15 février
19h10
Danemark
Lettonie
0 - 0
21h10
Etats Unis
Allemagne
0 - 0
Classement
1 -
Etats Unis
2 -
Danemark
3 -
Lettonie
4 -
Allemagne
