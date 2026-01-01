Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - L'EDF FEMININE s'incline en prolongation face à l'Allemagne L’Équipe de France Féminine quitte la compétition en concédant une 4ème défaite face à l'Allemagne. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 09/02/2026 à 19:12 Tweeter

Programme de la compétition

Tour Préliminaire Goupe B

Jeudi 5 février

Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max Suède Allemagne 4 - 1 (1-1 2-0 1-0) Italie France * 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) Vendredi 6 février - 12h10 France * Japon 2 - 3 (0-0, 1-1, 1-2) Samedi 7 février Allemagne Japon 5 - 2 (3-0, 2-2, 0-0) Suède Italie 6 - 1 (1-0, 3-1, 2-0) Dimanche 8 février France * Suède 0 - 4 (0-3, 0-1, 0-0) Lundi 9 février Japon Italie 2 - 3 (0-2, 1-0, 1-1) Allemagne France * 2 - 1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) Mardi 10 février Japon Suède 0 - 0 Italie Allemagne 0 - 0



Classement

Suède : 9 pts Itaie : 6 pts Allemagne : 5 pts Japon : 3 pts France : 0 pt



