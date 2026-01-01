|
|Jeux olympiques
|Hockey sur glace - JO 2026 - L'EDF FEMININE s'incline en prolongation face à l'Allemagne
|L’Équipe de France Féminine quitte la compétition en concédant une 4ème défaite face à l'Allemagne.
|Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction
Hockey Hebdo
|le 09/02/2026 à 19:12
Programme de la compétition
Tour Préliminaire Goupe B
|Jeudi 5 février
| Suède
| Allemagne
|4 - 1 (1-1 2-0 1-0)
| Italie
| France *
|4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0)
|Vendredi 6 février - 12h10
| France *
| Japon
|2 - 3 (0-0, 1-1, 1-2)
|Samedi 7 février
| Allemagne
| Japon
|5 - 2 (3-0, 2-2, 0-0)
| Suède
| Italie
|6 - 1 (1-0, 3-1, 2-0)
|Dimanche 8 février
| France *
| Suède
|0 - 4 (0-3, 0-1, 0-0)
|Lundi 9 février
| Japon
| Italie
|2 - 3 (0-2, 1-0, 1-1)
| Allemagne
| France *
|2 - 1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0)
|Mardi 10 février
| Japon
| Suède
|0 - 0
| Italie
| Allemagne
|0 - 0
Classement
- Suède : 9 pts
- Itaie : 6 pts
- Allemagne : 5 pts
- Japon : 3 pts
- France : 0 pt
