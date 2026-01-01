Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - La FINLANDE en BRONZE Résultat pour la médaille de Bronze ! Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2026 à 23:00 Tweeter

PROGRAMME DE LA COMPETITION



MEDAILLE DE BRONZE

Samedi 21 février 20h40 Slovaquie Finlande 1 - 6 (0-1, 1-1, 0-4)





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Henri Duguay a écrit le 22/02/2026 à 10:10 La Slovaquie a eu le trajet le plus facile pour ce rendre à ce match de la médaille de bronze. Sauf, la Suède, contre les équipes fortes, tels la Finlande et les USA, ils n'ont pas fait le poids.

Pour la Finlande, toujours impressionnante, BRAVO !!! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...