Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - La FINLANDE en BRONZE
 
Résultat pour la médaille de Bronze !
 
Source : Média Sports Loisirs
Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2026 à 23:00
Photo hockey JO 2026 - La FINLANDE en BRONZE - Jeux olympiques

PROGRAMME DE LA COMPETITION

MEDAILLE DE BRONZE
 
Samedi 21 février  20h40  Slovaquie  Finlande 1 - 6 (0-1, 1-1, 0-4)



Photo hockey JO 2026 - La FINLANDE en BRONZE - Jeux olympiques
 
 
Réactions sur la news
 
Henri Duguay a écritle 22/02/2026 à 10:10  
La Slovaquie a eu le trajet le plus facile pour ce rendre à ce match de la médaille de bronze. Sauf, la Suède, contre les équipes fortes, tels la Finlande et les USA, ils n'ont pas fait le poids.
Pour la Finlande, toujours impressionnante, BRAVO !!!
 
