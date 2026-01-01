Accueil
Hockey sur glace - JO 2026 - La FINLANDE en BRONZE
Résultat pour la médaille de Bronze !
le 21/02/2026 à 23:00
PROGRAMME DE LA COMPETITION
MEDAILLE DE BRONZE
Samedi 21 février
20h40
Slovaquie
Finlande
1 - 6
(0-1, 1-1, 0-4)
Réactions sur la news
Henri Duguay
a écrit
le 22/02/2026 à 10:10
La Slovaquie a eu le trajet le plus facile pour ce rendre à ce match de la médaille de bronze. Sauf, la Suède, contre les équipes fortes, tels la Finlande et les USA, ils n'ont pas fait le poids.
Pour la Finlande, toujours impressionnante, BRAVO !!!
