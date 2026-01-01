|
|Jeux olympiques
|
|Hockey sur glace - JO 2026 - La Tchéquie s'impose face à la France - Résultats et Programme du 13/02 - L' EDF vs TCHEQUIE
|
|RESULTATS et PROGRAMME des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C
|
|
|Source : Media Sports Loisirs
|
La rédaction
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 13/02/2026 à 19:02
|
|
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Tour Préliminaire Groupe A
|Jeudi 12 février
|12h10
| Suisse
| France
|4 - 0 (2-0, 0-0, 2-0)
|16h40
| Tchéquie
| Canada
|0 - 5 (0-1,0-2, 0-2)
|Vendredi 13 février
|16h40
| France
| Tchéquie
|3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2)
|21h10
| Canada
| Suisse
|0 - 0
|Dimanche 15 février
|12h10
| Suisse
| Tchéquie
|0 - 0
|16h40
| Canada
| France
|0 - 0
Classement
1 - Canada : 3 points
2 - Tchéquie : 3 points
3 - Suisse : 3 points
4 - France : 0 point
Tour Préliminaire Groupe B
|Mercredi 11 février
|16h40
| Slovaquie
| Finlande
|4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0)
|21h10
| Suède
| Italie
|5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0)
|Vendredi 13 février
|12h10
| Finlande
| Suède
|4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0)
|12h10
| Italie
| Slovaquie
|2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1)
|Samedi 14 février
|12h10
| Suède
| Slovaquie
|0 - 0
|16h40
| Finlande
| Italie
|0 - 0
Classement
1 - Slovaquie : 6 points
4 - Finlande : 3 points
1 - Suède : 3 points
4 - Italie : 0 point
Tour Préliminaire Groupe C
|Jeudi 12 février
|21H10
| Lettonie
| Etats Unis
|1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1)
|21H10
| Allemagne
| Danemark
|3 - 1 (1-1,2-0, 0-0)
|Samedi 14 février
|12h10
| Allemagne
| Lettonie
|0 - 0
|21h10
| Etats Unis
| Danemark
|0 - 0
|Dimanche 15 février
|19h10
| Danemark
| Lettonie
|0 - 0
|21h10
| Etats Unis
| Allemagne
|0 - 0
Classement
1 - Etats Unis : 3 points
2 - Allemagne : 3 points
3 - Danemark : 0 points
4 - Lettonie : 0 points
|
|
|
|
|
|