Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - PRELIMINAIRES Résultats complets et programme des BARRAGES RESULTATS COMPLET des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C Source : Media Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2026 à 06:51 Tweeter

PROGRAMME DE LA COMPETITION



Tour Préliminaire Groupe A

Jeudi 12 février

12h10 Suisse France 4 - 0 (2-0, 0-0, 2-0) 16h40 Tchéquie Canada 0 - 5 (0-1,0-2, 0-2) Vendredi 13 février 16h40 France Tchéquie 3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2) 21h10 Canada Suisse 5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0) Dimanche 15 février 12h10 Suisse Tchéquie 4 - 3 Prl (0-1, 2-0, 1-2, 1-0) 16h40 Canada France 10 - 2 (3-1, 3-0, 4-1)



Classement



1 - Canada : 9 points

2 - Suisse : 5 points

3 - Tchéquie : 4 points

4 - France : 0 point



Tour Préliminaire Groupe B Mercredi 11 février 16h40 Slovaquie Finlande Finlande 4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0) 21h10 Suède Italie Italie 5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0) Vendredi 13 février

12h10 Finlande Suède 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0) 12h10 I talie Slovaquie 2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1) Samedi 14 février 12h10 Suède Slovaquie 5 - 3 (1-1, 2 1, 2-1) 16h40 Finlande Italie 11 - 0 (3-0, 3-0, 5-0)

T3 en cours



Classement



1 - Slovaquie : 6 points

2 - Finlande : 6 points

3 - Suède : 6 points

4 - Italie : 0 point

Tour Préliminaire Groupe C Jeudi 12 février

21H10 Lettonie Lettonie Etats Unis 1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1) 21H10 Allemagne Danemark Danemark 3 - 1 (1-1,2-0, 0-0) Samedi 14 février 12h10 Allemagne Lettonie 3 - 4 (2-1, 0-1, 1-2) 21h10 Etats Unis Danemark 6 - 3 (1-2, 3-1, 2-0) Dimanche 15 février 19h10 Danemark Lettonie 4 - 2 (3-1, 0-1, 1-0) 21h10 Etats Unis Allemagne 5 - 1 (1-0,2-0, 2-1)



Classement



1 - Etats Unis : 6 points

2 - Allemagne : 3 points

3 - Danemark : 3 points

4 - Lettonie : 3 points



PROGRAMME DU TOUR DE BARRAGES

MARDI 17 FEVRIER 2026 Mardi 17 février 12h10 Allemagne France 0 - 0 12H10 Suisse Italie 0 - 0 16h40 Tchéquie Danemark 0 - 0 21h10 Suède Lettonie 0-0

Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale



Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale

Slovaquie

Canada

Finlande

Etats Unis





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Henri Duguay a écrit le 16/02/2026 à 10:39 En tant que Canadien, je lève mon chapeau aux joueurs de la France. Ils ont démontré tellement de classe dans leurs commentaires après le match. En plus, ils ont été d'excellents ambassadeurs en Amérique. Je me souviens de Cristobal Huet et maintenant Texier avec le Canadien de Montréal. Et que dire de Bellemarre? Je me souviens de son beau geste lorsqu'on lui avait remis le joueur du match alors qu'il savait que ce mérite revenait à son gardien de but et il lui a remis.



Le pilote canadien Jon Cooper lui a d’ailleurs rendu un bel hommage après le match, lui qui l’a dirigé avec le Lightning entre 2021 et 2013.



«Imaginez, il a plus que deux fois l’âge de Macklin Celebrini. C’est juste incroyable que ces deux gars-là se retrouvent sur la même glace! [...] Et il trouve encore le moyen de gagner toutes les mises en jeu», a balancé Cooper. «C’est un de mes préférés, c’est un exemple, ce gars-là.»



Vous êtes la classe de la classe! Vive la France! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo