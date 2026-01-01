|
|Jeux olympiques
|Hockey sur glace - JO 2026 - PRELIMINAIRES Résultats complets et programme des BARRAGES
|RESULTATS COMPLET des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C
|Source : Media Sports Loisirs
La rédaction
Hockey Hebdo
|le 16/02/2026 à 06:51
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Tour Préliminaire Groupe A
|Jeudi 12 février
|12h10
| Suisse
| France
|4 - 0 (2-0, 0-0, 2-0)
|16h40
| Tchéquie
| Canada
|0 - 5 (0-1,0-2, 0-2)
|Vendredi 13 février
|16h40
| France
| Tchéquie
|3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2)
|21h10
| Canada
| Suisse
|5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0)
|Dimanche 15 février
|12h10
| Suisse
| Tchéquie
|4 - 3 Prl (0-1, 2-0, 1-2, 1-0)
|16h40
| Canada
| France
|10 - 2 (3-1, 3-0, 4-1)
Classement
1 - Canada : 9 points
2 - Suisse : 5 points
3 - Tchéquie : 4 points
4 - France : 0 point
Tour Préliminaire Groupe B
|Mercredi 11 février
|16h40
| Slovaquie
| Finlande
|4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0)
|21h10
| Suède
| Italie
|5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0)
|Vendredi 13 février
|12h10
| Finlande
| Suède
|4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0)
|12h10
| Italie
| Slovaquie
|2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1)
|Samedi 14 février
|12h10
| Suède
| Slovaquie
|5 - 3 (1-1, 2 1, 2-1)
|16h40
| Finlande
| Italie
|11 - 0 (3-0, 3-0, 5-0)
T3 en cours
Classement
1 - Slovaquie : 6 points
2 - Finlande : 6 points
3 - Suède : 6 points
4 - Italie : 0 point
Tour Préliminaire Groupe C
|Jeudi 12 février
|21H10
| Lettonie
| Etats Unis
|1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1)
|21H10
| Allemagne
| Danemark
|3 - 1 (1-1,2-0, 0-0)
|Samedi 14 février
|12h10
| Allemagne
| Lettonie
|3 - 4 (2-1, 0-1, 1-2)
|21h10
| Etats Unis
| Danemark
|6 - 3 (1-2, 3-1, 2-0)
|Dimanche 15 février
|19h10
| Danemark
| Lettonie
|4 - 2 (3-1, 0-1, 1-0)
|21h10
| Etats Unis
| Allemagne
|5 - 1 (1-0,2-0, 2-1)
Classement
1 - Etats Unis : 6 points
2 - Allemagne : 3 points
3 - Danemark : 3 points
4 - Lettonie : 3 points
PROGRAMME DU TOUR DE BARRAGES
MARDI 17 FEVRIER 2026
|Mardi 17 février
|12h10
| Allemagne
| France
|0 - 0
|12H10
| Suisse
| Italie
|0 - 0
|16h40
| Tchéquie
| Danemark
|0 - 0
|21h10
| Suède
| Lettonie
|0-0
Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale
Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale
Slovaquie
Canada
Finlande
Etats Unis
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|Henri Duguay a écrit
|le 16/02/2026 à 10:39
|En tant que Canadien, je lève mon chapeau aux joueurs de la France. Ils ont démontré tellement de classe dans leurs commentaires après le match. En plus, ils ont été d'excellents ambassadeurs en Amérique. Je me souviens de Cristobal Huet et maintenant Texier avec le Canadien de Montréal. Et que dire de Bellemarre? Je me souviens de son beau geste lorsqu'on lui avait remis le joueur du match alors qu'il savait que ce mérite revenait à son gardien de but et il lui a remis.
Le pilote canadien Jon Cooper lui a d’ailleurs rendu un bel hommage après le match, lui qui l’a dirigé avec le Lightning entre 2021 et 2013.
«Imaginez, il a plus que deux fois l’âge de Macklin Celebrini. C’est juste incroyable que ces deux gars-là se retrouvent sur la même glace! [...] Et il trouve encore le moyen de gagner toutes les mises en jeu», a balancé Cooper. «C’est un de mes préférés, c’est un exemple, ce gars-là.»
Vous êtes la classe de la classe! Vive la France!
