Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - PRELIMINAIRES Résultats complets et programme des BARRAGES
 
RESULTATS COMPLET des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C
 
Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2026 à 06:51
Photo hockey JO 2026 - PRELIMINAIRES Résultats complets et programme des BARRAGES - Jeux olympiques

PROGRAMME DE LA COMPETITION

Tour Préliminaire Groupe A
 
Jeudi 12 février 
 		 12h10  Suisse  France 4 - 0 (2-0, 0-0,  2-0)
16h40 drapeau de Tchéquie Tchéquie  Canada 0 - 5 (0-1,0-2, 0-2)
Vendredi 13 février  16h40  France drapeau de Tchéquie Tchéquie 3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2)
21h10  Canada  Suisse 5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0)
Dimanche 15 février 12h10  Suisse drapeau de Tchéquie Tchéquie 4 - 3 Prl (0-1, 2-0, 1-2, 1-0)
16h40  Canada  France 10 - 2 (3-1, 3-0, 4-1)


Classement

1 -  Canada : 9 points
2 -  Suisse : 5 points
3 - drapeau de Tchéquie Tchéquie : 4 points
4 -  France : 0 point

 
 
Tour Préliminaire Groupe B
 
Mercredi 11 février 16h40  Slovaquie  Finlande 4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0)
21h10  Suède  Italie 5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0)
Vendredi 13 février 
 		 12h10  Finlande  Suède 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0)
12h10  Italie  Slovaquie 2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1)
Samedi 14 février  12h10  Suède  Slovaquie 5 - 3 (1-1, 2 1, 2-1)
16h40  Finlande  Italie 11 - 0 (3-0, 3-0, 5-0)
T3 en cours


Classement

1 -  Slovaquie : 6 points
2 -  Finlande : 6 points
3 -  Suède : 6 points
4 -  Italie : 0 point
 
 
Tour Préliminaire Groupe C
 
Jeudi 12 février 
 		 21H10  Lettonie  Etats Unis 1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1)
21H10  Allemagne  Danemark 3 - 1 (1-1,2-0, 0-0)
Samedi 14 février  12h10  Allemagne  Lettonie 3 - 4 (2-1, 0-1, 1-2)
21h10  Etats Unis  Danemark 6 - 3 (1-2, 3-1, 2-0)
Dimanche 15 février 19h10  Danemark  Lettonie 4 - 2 (3-1, 0-1, 1-0)
21h10  Etats Unis  Allemagne 5 - 1 (1-0,2-0, 2-1)


Classement

1 -  Etats Unis : 6 points
2 -  Allemagne : 3 points
3 -  Danemark : 3 points
4 -  Lettonie : 3 points
 

PROGRAMME DU TOUR  DE BARRAGES
MARDI 17 FEVRIER 2026
 
Mardi 17 février  12h10  Allemagne  France 0 - 0
12H10   Suisse  Italie 0 - 0
16h40 drapeau de Tchéquie Tchéquie  Danemark 0 - 0
21h10  Suède   Lettonie 0-0

Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale

Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale
 Slovaquie
 Canada
 Finlande
 Etats Unis


Réactions sur la news
 
Henri Duguay a écritle 16/02/2026 à 10:39  
En tant que Canadien, je lève mon chapeau aux joueurs de la France. Ils ont démontré tellement de classe dans leurs commentaires après le match. En plus, ils ont été d'excellents ambassadeurs en Amérique. Je me souviens de Cristobal Huet et maintenant Texier avec le Canadien de Montréal. Et que dire de Bellemarre? Je me souviens de son beau geste lorsqu'on lui avait remis le joueur du match alors qu'il savait que ce mérite revenait à son gardien de but et il lui a remis.

Le pilote canadien Jon Cooper lui a d’ailleurs rendu un bel hommage après le match, lui qui l’a dirigé avec le Lightning entre 2021 et 2013.

«Imaginez, il a plus que deux fois l’âge de Macklin Celebrini. C’est juste incroyable que ces deux gars-là se retrouvent sur la même glace! [...] Et il trouve encore le moyen de gagner toutes les mises en jeu», a balancé Cooper. «C’est un de mes préférés, c’est un exemple, ce gars-là.»

Vous êtes la classe de la classe! Vive la France!
 
