Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - PROGRAMME PRELIMINAIRES HOMMES
Tours Préliminaires Groupe A, B et C
Source : Media Sports Loisirs
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 11/02/2026 à 09:25
Tweeter
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Tour Préliminaire Groupe A
Jeudi 12 février
12h10
Suisse
France *
0 - 0
16h40
Tchéquie
Canada
0 - 0
Vendredi 13 février
16h40
France *
Tchéquie
0 - 0
21h10
Canada
Suisse
0 - 0
Dimanche 15 février
12h10
Suisse
Tchéquie
0 - 0
16h40
Canada
France *
0 - 0
Classement
1 -
Suisse
2 -
Canada
3 -
France
4 -
Tchéquie
Tour Préliminaire Groupe B
Mercredi 11 février
16h40
Slovaquie
Finlande
0 - 0
21h10
Suède
Italie
0 - 0
Vendredi 13 février
12h10
Finlande
Suède
0 - 0
12h10
I
talie
Slovaquie
0 - 0
Samedi 14 février
12h10
Suède
Slovaquie
0 - 0
16h40
Finlande
Italie
0 - 0
Classement
1 -
Suède
2 -
Slovaquie
3 -
Finlande
4 -
Italie
Tour Préliminaire Groupe C
Jeudi 12 février
21H10
Lettonie
Etats Unis
0 - 0
21H10
Allemagne
Danemark
0 - 0
Samedi 14 février
12h10
Allemagne
Lettonie
0 - 0
21h10
Etats Unis
Danemark
0 - 0
Dimanche 15 février
19h10
Danemark
Lettonie
0 - 0
21h10
Etats Unis
Allemagne
0 - 0
Classement
1 -
Etats Unis
2 -
Danemark
3 -
Lettonie
4 -
Allemagne
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception