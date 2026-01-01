Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS QUARTS de FINALES HOMMES Résultats QUARTS de FINALES HOMMES Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2026 à 07:16 Tweeter

RESULTATS DE LA COMPETITION



QUARTS de FINALES

Mercredi 18 février 12h10 Slovaquie Allemagne 6 - 2 (1-0, 3-1, 2-1) 16h40 Canada Tchéquie- 4 - 3 Prl (1-2, 1-0, 1-1, 1-0) 18h10 Finlande Suisse 3 - 2 Prl (0-2, 0-0, 2-0, 1-0) 21h10 Etats Unis Suède 2 - 1 Prl (0-0, 1-0, 0-1, 1-0)

Programme des Demi-Finales

Vendredi 20 février 2026



16h40 - Canada vs Finlande

21h10 - Etats Unis vs Slovaquie





