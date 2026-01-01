 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS QUARTS de FINALES HOMMES
 
Résultats QUARTS de FINALES HOMMES
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2026 à 07:16
Photo hockey JO 2026 - RESULTATS QUARTS de FINALES HOMMES - Jeux olympiques

RESULTATS DE LA COMPETITION

QUARTS de FINALES
 
Mercredi 18 février  12h10  Slovaquie  Allemagne 6 - 2 (1-0, 3-1, 2-1)
16h40  Canada drapeau de Tchéquie Tchéquie- 4 - 3  Prl (1-2, 1-0, 1-1, 1-0)
18h10  Finlande   Suisse 3 -  2 Prl (0-2, 0-0, 2-0, 1-0)
21h10  Etats Unis  Suède 2 - 1 Prl (0-0, 1-0, 0-1, 1-0)
 

Programme des  Demi-Finales 
Vendredi 20 février 2026

16h40 -  Canada vs  Finlande
21h10 -  Etats Unis vs  Slovaquie



Photo hockey JO 2026 - RESULTATS QUARTS de FINALES HOMMES - Jeux olympiques
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 