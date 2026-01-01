|
|Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS QUARTS de FINALES HOMMES
|Résultats QUARTS de FINALES HOMMES
La rédaction
Hockey Hebdo
|le 19/02/2026 à 07:16
RESULTATS DE LA COMPETITION
QUARTS de FINALES
|Mercredi 18 février
|12h10
| Slovaquie
| Allemagne
|6 - 2 (1-0, 3-1, 2-1)
|16h40
| Canada
| Tchéquie-
|4 - 3 Prl (1-2, 1-0, 1-1, 1-0)
|18h10
| Finlande
| Suisse
|3 - 2 Prl (0-2, 0-0, 2-0, 1-0)
|21h10
| Etats Unis
| Suède
|2 - 1 Prl (0-0, 1-0, 0-1, 1-0)
Programme des Demi-Finales
Vendredi 20 février 2026
16h40 - Canada vs Finlande
21h10 - Etats Unis vs Slovaquie
