Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - Résultats complets et Programme du 14/02 RESULTATS et PROGRAMME des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C Source : Media Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2026 à 08:49

PROGRAMME DE LA COMPETITION



Tour Préliminaire Groupe A

Jeudi 12 février

12h10 Suisse France 4 - 0 (2-0, 0-0, 2-0) 16h40 Tchéquie Canada 0 - 5 (0-1,0-2, 0-2) Vendredi 13 février 16h40 France Tchéquie 3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2) 21h10 Canada Suisse 5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0) Dimanche 15 février 12h10 Suisse Tchéquie 0 - 0 16h40 Canada France 0 - 0



Classement



1 - Canada : 6 points

2 - Suisse : 3 points

3 - Tchéquie : 3 points

4 - France : 0 point



Tour Préliminaire Groupe B Mercredi 11 février 16h40 Slovaquie Finlande Finlande 4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0) 21h10 Suède Italie Italie 5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0) Vendredi 13 février

12h10 Finlande Suède 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0) 12h10 I talie Slovaquie 2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1) Samedi 14 février 12h10 Suède Slovaquie 3 - 2 (1-1, 2 1, 0-0)

T3 en cours 16h40 Finlande Italie 0 - 0



Classement



1 - Slovaquie : 6 points

4 - Finlande : 3 points

1 - Suède : 3 points

4 - Italie : 0 point

Tour Préliminaire Groupe C Jeudi 12 février

21H10 Lettonie Lettonie Etats Unis 1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1) 21H10 Allemagne Danemark Danemark 3 - 1 (1-1,2-0, 0-0) Samedi 14 février 12h10 Allemagne Lettonie 2 - 2 (2-1, 0-1, 0-0

T3 en cours 21h10 Etats Unis Danemark 0 - 0 Dimanche 15 février 19h10 Danemark Lettonie 0 - 0 21h10 Etats Unis Allemagne 0 - 0



Classement



1 - Etats Unis : 3 points

2 - Allemagne : 3 points

3 - Danemark : 0 points

4 - Lettonie : 0 points





