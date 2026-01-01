 
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - Résultats complets et Programme du 15/02
 
RESULTATS et PROGRAMME des rencontres PRELIMINAIRES HOMMES - Groupe A, B et C
 
Source : Media Sports Loisirs La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 15/02/2026 à 14:40
Photo hockey JO 2026 - Résultats complets et Programme du 15/02 - Jeux olympiques

PROGRAMME DE LA COMPETITION

Tour Préliminaire Groupe A
 
Jeudi 12 février 
 		 12h10  Suisse  France 4 - 0 (2-0, 0-0,  2-0)
16h40 drapeau de Tchéquie Tchéquie  Canada 0 - 5 (0-1,0-2, 0-2)
Vendredi 13 février  16h40  France drapeau de Tchéquie Tchéquie 3 - 6 (0-2, 3-2, 0-2)
21h10  Canada  Suisse 5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0)
Dimanche 15 février 12h10  Suisse drapeau de Tchéquie Tchéquie 4 - 3 Prl (0-1, 2-0, 1-2, 1-0)
16h40  Canada  France 0 - 0


Classement

1 -  Canada : 6 points
2 -  Suisse : 5 points
3 - drapeau de Tchéquie Tchéquie : 4 points
4 -  France : 0 point

 
 
Tour Préliminaire Groupe B
 
Mercredi 11 février 16h40  Slovaquie  Finlande 4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0)
21h10  Suède  Italie 5 - 2 (2-1, 1-1, 2-0)
Vendredi 13 février 
 		 12h10  Finlande  Suède 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0)
12h10  Italie  Slovaquie 2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1)
Samedi 14 février  12h10  Suède  Slovaquie 5 - 3 (1-1, 2 1, 2-1)
16h40  Finlande  Italie 11 - 0 (3-0, 3-0, 5-0)
T3 en cours


Classement

1 -  Slovaquie : 6 points
2 -  Finlande : 6 points
3 -  Suède : 6 points
4 -  Italie : 0 point
 
 
Tour Préliminaire Groupe C
 
Jeudi 12 février 
 		 21H10  Lettonie  Etats Unis 1 - 5 (1-1, 0-3, 0-1)
21H10  Allemagne  Danemark 3 - 1 (1-1,2-0, 0-0)
Samedi 14 février  12h10  Allemagne  Lettonie 3 - 4 (2-1, 0-1, 1-2)
21h10  Etats Unis  Danemark 6 - 3 (1-2, 3-1, 2-0)
Dimanche 15 février 19h10  Danemark  Lettonie 0 - 0
21h10  Etats Unis  Allemagne 0 - 0


Classement

1 -  Etats Unis : 6 points
2 -  Lettonie : 3 points
3 -  Allemagne : 3 points
4 -  Danemark : 0 point

