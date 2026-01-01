 
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS & Programme QUARTS de FINALES HOMMES
 
Résultats et Programme QUARTS de FINALES HOMMES
 
Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2026 à 16:40
Photo hockey JO 2026 - RESULTATS & Programme QUARTS de FINALES HOMMES - Jeux olympiques

PROGRAMME DE LA COMPETITION

QUARTS de FINALES
 
Mercredi 18 février  12h10  Slovaquie  Allemagne 6 - 2 (1-0, 3-1, 2-1)
16h40  Canada drapeau de Tchéquie Tchéquie- 0 - 0
18h10  Finlande   Suisse 0 - 0
21h10  Etats Unis  Suède 0 - 0



Photo hockey JO 2026 - RESULTATS & Programme QUARTS de FINALES HOMMES - Jeux olympiques
 
 
