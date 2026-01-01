Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS & Programme QUARTS de FINALES HOMMES Résultats et Programme QUARTS de FINALES HOMMES Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2026 à 16:40 Tweeter

PROGRAMME DE LA COMPETITION



QUARTS de FINALES

Mercredi 18 février 12h10 Slovaquie Allemagne 6 - 2 (1-0, 3-1, 2-1) 16h40 Canada Tchéquie- 0 - 0 18h10 Finlande Suisse 0 - 0 21h10 Etats Unis Suède 0 - 0





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











