Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS et Programme TOUR DE BARRAGES HOMMES
L'Allemagne et la Suisse se qualifient pour les quarts après leur victoire face à la France et l'Italie... Programme du TOUR DE BARRAGES HOMMES pour accession aux 1/4 de finale.
Posté par Hockey Hebdo
le 17/02/2026 à 07:00
PROGRAMME DU TOUR DE BARRAGES
MARDI 17 FEVRIER 2026
Mardi 17 février
12h10
Allemagne
France
5 - 1
(3-0, 0-1, 2-0)
12H10
Suisse
Italie
3 - 0
(2-0, 0-0, 1-0)
16h40
Tchéquie
Danemark
0 - 0
21h10
Suède
Lettonie
0-0
Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale
Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale
Slovaquie vs Allemagne
Canada vs Tchéquie ou Danemark
Finlande vs Suisse ou Italie
Etats Unis vs Suède ou Lettonie
