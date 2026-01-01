 
Jeux olympiques
Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS et Programme TOUR DE BARRAGES HOMMES
 
L'Allemagne et la Suisse se qualifient pour les quarts après leur victoire face à la France et l'Italie... Programme du TOUR DE BARRAGES HOMMES pour accession aux 1/4 de finale.
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2026 à 07:00
Photo hockey JO 2026 - RESULTATS et Programme TOUR DE BARRAGES HOMMES - Jeux olympiques


PROGRAMME DU TOUR  DE BARRAGES
MARDI 17 FEVRIER 2026
 
Mardi 17 février  12h10  Allemagne  France 5 - 1 (3-0, 0-1, 2-0)
12H10   Suisse  Italie 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0)
16h40 drapeau de Tchéquie Tchéquie  Danemark 0 - 0
21h10  Suède   Lettonie 0-0

Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale

Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale

 Slovaquie vs Allemagne
 Canada vs Tchéquie ou Danemark
 Finlande vs Suisse ou Italie
 Etats Unis vs Suède ou Lettonie 
 
Photo hockey JO 2026 - RESULTATS et Programme TOUR DE BARRAGES HOMMES - Jeux olympiques
 
 
