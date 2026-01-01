Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 2026 - RESULTATS et Programme TOUR DE BARRAGES HOMMES L'Allemagne et la Suisse se qualifient pour les quarts après leur victoire face à la France et l'Italie... Programme du TOUR DE BARRAGES HOMMES pour accession aux 1/4 de finale. Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2026 à 07:00 Tweeter



PROGRAMME DU TOUR DE BARRAGES

MARDI 17 FEVRIER 2026 Mardi 17 février 12h10 Allemagne France 5 - 1 (3-0, 0-1, 2-0) 12H10 Suisse Italie 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0) 16h40 Tchéquie Danemark 0 - 0 21h10 Suède Lettonie 0-0

Les vainqueurs seront qualifiés pour les Quarts de Finale



Nations déjà qualifiées pour les Quarts de Finale



Slovaquie vs Allemagne

Canada vs Tchéquie ou Danemark

Finlande vs Suisse ou Italie

Etats Unis vs Suède ou Lettonie

