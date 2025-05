Jeux olympiques Hockey sur glace - JO 26 : Les groupes L'exclusion de la Russie fait repêcher la France pour les Jeux Olympiques 2026 Source : olympics.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/05/2025 à 16:18 Tweeter

Les Jeux Olympiques d'hiver 2026 se dérouleront à Milan et Cortina d'Ampezzo. Le hockey sur glace se disputera à Milan du 11 au 22 février 2026 pour le tournoi masculin (5 au 19 février pour le tournoi féminin).

La France a manqué la qualification comme chaque fois depuis 2002 aux JO de Salt Lake City. Mais la Russie a été exclue par le CIO en raison de l'invasion de l'Ukraine, cela a permis de repêcher l'équipe de France masculine et fémine, seule équipe qualifiée pour les Jeux alors qu'elle n'évolue pas dans le groupe élite.



Les trois groupes de participants du tounroi masculin ont été répartis comme suit :



Groupe A : Canada, République Tchèque, Suisse, France.

Groupe B : Finlande, Suède, Slovaquie, Italie.

Groupe C : Etats-Unis, Lettonie, Allemagne, Danemark.



Les deux groupes de participants du tournoi féminin ont été répartis comme suit :



Groupe A : Canada, Etats-Unis, Finlande, République Tchèque, Suisse

