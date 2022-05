Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Kloten (EHC Kloten) Hockey sur glace - Jordann Bougro reste en NL Dans son Transfermeldung du 10 mai, le EHC Kloten confirme l'arrivée du plus grand des trois frères Bougro. Source : EHC Kloten Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 10/05/2022 à 09:18 Tweeter

Catarina de Freitas (archives) Le EHCK comptera un attaquant supplémentaire Après deux ans sur les bords de la Sarine, Jordann Bougro, 24 ans, rejoint la forêt du Schluefweg pour deux ans. Après deux ans sur les bords de la Sarine,24 ans,rejoint la forêt du Schluefweg pour deux ans.

En 95 parties (20/21 + 21/22) sous l'uniforme de Fribourg-Gottéron, le Français à licence suisse s'est offert sept mentions d'aide et quatre buts. Le grand frère de Kristolan et Benjamin (tous deux à Lausanne) a pu prendre 62 tirs cadrées.



Il a par ailleurs gagné, près de 60% de ses 96 mises au jeu (3e de l'équipe, en 21/22). Durant le dernier exercice, il a fait partie des trois joueurs du club à avoir été très sages: 2 minutes de pénalité.



Avec l'EDF, Jordann a été appelé pour les préparatifs pour le Mondial d'Helsinki, mais n'a pas été aligné, ni retenu pour ce dernier.



En même temps que l'arrivée de J. Bougro, le EHCK signe l'attaquant canadien de 24 ans, Jonathan Ang, en provenance du HC Thurgau (Swiss League) et le défenseur suédois de 26 ans Lucas Ekeståhl Jonsson, récent champion de Champions Hockey League avec Rögle Angelholm (Swedish Hockey League).



Les deux étrangers seront dans la région zurichoise également pour deux saisons. Le néo-promu continue donc de se renforcer avec deux étrangers supplémentaires sur six à pouvoir être aligné en match.











