Hockey en France Hockey sur glace - Journée anniversaire ! Source : Média Sports Loisirs La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2021 à 09:17



Une journée particulière pour Hockey Hebdo puisque nous avons fêté hier notre 13ème anniversaire.



Treize années où nous nous sommes efforcés d'oeuvrer à la médiatisation du Hockey Hexagonal tout en ayant soin de vous apporter des informations sur le monde du Hockey et son actualité française, suisse et internationale.



En quelques chiffres...



+ de 12 200 articles ou reportages.

+ de 1 300 interviews.

+ de 28 200 flash info

+ de 225 000 photos



Si cela n'a été possible que grâce à la passion, la fidélité et l'acharnement de l'ensemble des membres de notre rédaction que je tiens une nouvelle fois à remercier, ces treize années exceptionnelles le sont en grande partie grâce à vous tous, de plus en plus nombreux, à nous lire et nous accompagner.



Merci de votre fidélité, de votre présence sur nos pages et pour l'ensemble des messages de soutien que vous nous faites parvenir au quotidien.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











