Hockey en France Hockey sur glace - Journée spéciale pour Hockey Hebdo 15 ans d'existence ! Source : La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2023 à 13:07



Une journée particulière pour Hockey Hebdo puisque nous fêtons notre 15ème anniversaire.



Quinze années où nous nous sommes efforcés d'oeuvrer à la médiatisation du Hockey Hexagonal tout en ayant soin de vous apporter des informations sur le monde du Hockey et son actualité française, suisse et internationale.



En quelques chiffres :



+ de 14 000 articles ou reportages.

+ de 1 500 interviews.

+ de 32 000 flash info

+ de 258 000 photos

+ 15 000 matchs

+ 8 800 fiches joueurs

+ des milliers d'heures de travail dans l'ombre pour rentrer les résultats, retranscrire les notes de matchs et interviews, monter les vidéos, publier sur les réseaux sociaux et gérer le site au quotidien.



Si cela n'a été possible que grâce à la passion, la fidélité et l'acharnement de l'ensemble des membres de notre rédaction qu'il faut une nouvelle fois remercier, ces quinze années exceptionnelles le sont en grande partie grâce à vous tous, de plus en plus nombreux, à nous lire et nous accompagner.



Merci de votre fidélité, de votre présence sur nos pages et pour l'ensemble des messages de soutien que vous nous faites parvenir au quotidien.



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











