Hockey sur glace - Julien Albert - Communiqué de presse Julien Albert, ancien joueur des Ducs d'Angers (16 saisons et plus de 400 matchs sous les couleurs des Ducs) et responsable du développement depuis 2020 a annoncé hier, via un communiqué de presse avoir saisi le conseil des Prud'hommes suite à son licenciement au mois d'août 2023. Source : Communiqué de Julien Albert La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2024 à 10:00

Communiqué de presse Julien Albert

Angers, le 29/01/2024



" Par ce communiqué, je sors de ma réserve après mon éviction soudaine de la SA les Ducs d’Angers cet été et vous informe avoir saisi le conseil des Prud'hommes il y a quelques jours, contestant évidemment toutes les "fautes" invoqués par le Conseil d'Administration représenté par le Président Mr Rodolphe Intsaby. Mon long silence jusqu'ici s'explique par le fait d'avoir espéré, à tort, une conciliation à l'amiable avec le club. Mes différents courriers sont toujours sans réponse de la part de la SA après plusieurs mois.

Au-delà du fond que je condamne mais sur lequel je ne m'attarderai pas dans ce communiqué (même s'il m'est fort légitime de penser à d'autres raisons que celles prétextées et qui pourraient être à l'origine de mon éviction), c'est également la forme que je regrette. Cette sortie, sans la moindre explication et sans la moindre tentative de communication a été vécue pour ma part comme un vrai choc, une humiliation, un manque total de considération après tant d'années consacrées pour le hockey Angevin.

Jamais je n'aurais imaginé devoir me défendre face au club qui m'a vu grandir. C'est donc non sans mal que j'ai pris la décision de lancer la procédure face à cette institution qui m'est si chère. Cela devient plus aisé face à la complète indifférence du Conseil d'Administration, qui n'a jamais répondu aux différentes tentatives de conciliation, même de façon négative. Je tiens malgré tout à clarifier ma position quant aux Ducs d'Angers. Je veux d'abord à saluer toute la communauté des Ducs pour le soutien témoigné depuis le début de mon éviction, notamment les personnes impliquées de près comme de loin au club et qui connaissent la véritable raison de ma sortie. Je suis et resterai malgré tout le premier supporter de l'équipe. Une équipe que je prends toujours plaisir à venir voir en famille. Une équipe au sein de laquelle je compte d'anciens coéquipiers m'ayant également apporté leurs soutiens depuis le début de ma mise à l'écart. Une équipe à laquelle je souhaite le meilleur pour cette fin de saison 23/24, avec un succès en Ligue Magnus que tout le monde attend.

Julien Albert



"

