KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 10ème but pour Da Costa Nouveau but pour Stéphane Da Costa dans la victoire de son équipe dans le derby Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2020 à 17:58 Tweeter KHL Da Costa marque son 10ème but de la saison

Kazan s'impose de justesse dans le derby tatar contre Nijnekamsk et Stéphane Da Costa marque un but, son 10ème de la saison, son 19ème point. C'est encore une fois en powerplay que le Français fait mouche cet après-midi. A cinq contre trois, Da Costa dans l'axe déjoue le portier d'un slap dévastateur. Sur le but vainqueur inscrit en supériorité, le plus Russe des Français s'offre une mention d'assistance, son 20ème point de la saison !

A noter qu'en ce jour l'équipe de Kazan évoluait dans un maillot fabriqué en plastique recyclé, 38 bouteilles plastiques ont été transformées en ce maillot noir.



Retrouvez le but de Da Costa en vidéo :



