KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 12ème but pour Da Costa Nouveau but pour le Français en KHL, son 12ème déjà de la saison ! Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/12/2020 à 19:56 Tweeter



Kazan remporte un classico dans sa conférence face au Metallurg, l'équipe en forme du moment. Un score net et sans bavure de 3-0. Le deuxième but de la rencontre au tiers médiant est signé par le plus Russe des hockeyeurs français. Bien servi au centre par Dawes, il repique face au but et d'un bon tir du poignet marque son douzième but de la saison.



