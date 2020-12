KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 13e pour Da Costa Stphane Da Costa marque son 13me but de la saison Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 11/12/2020 20:08 Tweeter Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Stphane Da Costa dpasse les 30 points cette saison



Stéphane Da Costa continue sa série avec un nouveau but. Encore une fois c'est en supériorité que le Français fait trembler les filets adverses. Il marque le sixième but de son équipe en dernière période dans le tonitruant succès de Kazan 7-2 face à Minsk. Da Costa en break bat le portier adverse d'un bon lancer. Il réalise également une assistance sur le dernier but et dépasse les 30 points !



