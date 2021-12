Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 14ème but mais défaite pour Da Costa Nouveau but pour Da Costa mais cela n'a pas empêché la défaite de l'Avtomobilist Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/12/2021 à 19:44 Tweeter hcbarys.kz Nouveau but pour Da Costa mais nouvelle défaite

Ekaterinbourg en balotage défavorable pour les playoffs, se déplace chez le Barys Nur-Sultan, 8ème qui ne le dépasse que d'un point. Une victoire est donc impérative pour les Ouraliens. Pourtant ceux-ci démarrent mal avec un but encaissé dès la troisième minute. Mais profitant d'un powerplay, l'Avtomobilist égalise grâce à notre Français, Stéphane Da Costa. Les dernières secondes de supériorité s'égrainent, Macek contourne la cage et remet dans le slot pour Da Costa qui lève juste au dessus de la mitaine du portier pour l'égalisation.

Les deux équipes finissent la partie sur un score de parité à deux partout. Aux tirs au but, Da Costa est le seul joueur de l'Avto a réussir sa tentative, tandis que les locaux en marquent deux. Ekaterinbourg reste hors du bon groupe.

Retrouvez ce nouveau but en vidéo :



