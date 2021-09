KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 1ère victoire et 2e but pour Da Costa Deuxième but en trois matchs pour Da Costa pour la première victoire de son équipe cette saison Posté par Hockey Hebdo le 08/09/2021 à 21:24 Tweeter L'Avtomobilist après un départ cahotique s'est bien repris en remportant sa première victoire de la saison. Un succès de prestige remporté sur la glace de Saint-Pétersbourg, un des grand favoris, et qui n'avait pas encore connu la défaite cette année. Stéphane Da Costa marque son deuxième but en KHL cette saison, alors que son équipe mène tranquillement 2-0, il parvient à contrer et d'un solide lancer alourdit la marque.



Retrouvez ce but en vidéo :

