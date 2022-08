KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Auvitu signe en Russie Le défenseur tricolore s'est engagé à Nijnekamsk en KHL Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/08/2022 à 10:56 Tweeter Photographe : Christophe Moreau (archives) Auvitu signe au Neftekhimik Nijnekamsk

Yohann Auvitu part à l'Est, il s'est engagé en KHL avec le Neftekhimik Nijnekamsk pour une saison. Il avait déjà joué 26 matchs dans la ligue russe à Sotchi en 2018-2019 (il avait compté 6 points, 2 buts, 4 assistances). Puis il avait retrouvé le HIFK, club de la capitale finlandaise pour deux saisons. L'an passé en 46 matchs de Liiga il a été l'auteur de 25 points (6 buts, 19 assistances) et 6 points en 7 matchs de playoffs (3 buts, 3 assistances). interview à lire ici). © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











