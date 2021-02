KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : But mais défaite pour Da Costa Le 25ème but de la saison de Da Costa n'a pas suffit à son équipe qui s'incline dans le derby Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2021 à 18:02 Tweeter KHL Stéphane Da Costa marque mais son équipe s'incline

Coup d'arrêt pour Kazan qui s'incline une fois encore dans le derby vert contre Oufa. Le Français a encore marqué un but mais ce n'a pas été suffisant pour les panthères qui perdent 2-3. Mené au score au début du deuxième tiers, les visiteurs égalisent grâce à Da Costa mais tout le mérite du but revient à son assistant, le bouillant Galimov. Il drible toute la défense avant de déposer une offrande au second poteau où Da Costa n'a plus qu'à pousser au fond pour son 25ème but de la saison !



Retrouvez ce but en vidéo :

