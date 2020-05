KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa à Kazan Le Français de la KHL vient de signer avec le club de Kazan Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2020 à 15:46 Tweeter ak-bars.ru Da Costa s'engage à l'Ak Bars

Stéphane Da Costa après une saison KHL au Lokomotiv Iaroslavl à 35 points (24 buts, 21 assistances) quitte l'anneau d'or et rejoint le Tatarstan. Il enfile le maillot vert de l'Ak Bars Kazan pour la prochaine saison, sa sixième. Il jouera donc pour un quatrième club KHL après le CSKA, l'Avtomobilist et le Lokomotiv.











