KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa décisif Encore deux points pour Stéphane Da Costa dont le but victorieux de son équipe Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2021 à 17:50



Nouvelle partie à deux points (1 but 1 assistance) pour Stéphane Da Costa avec Kazan. Mais aujourd'hui il a marqué le but victorieux de son équipe qui l'a emporté 3-2 contre Ekaterinbourg. A moins de dix minutes du terme, Pesonen parvient à lancer le Français seul en break qui remporte avec brio son duel et permet aux siens de mener 3-1.



