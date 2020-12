KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque ! 11me but de la saison pour Stphane Da Costa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 06/12/2020 17:19 Tweeter Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Stphane Da Costa trouve la faille



Nouveau succès pour l'Ak Bars Kazan qui s'impose à domicile face à Ekaterinbourg. Le deuxième et dernier but de la partie est signé Stéphane Da Costa d'une excellente reprise. Il s'agit du onzième but du Français cette saison et son 28ème point !



Retrouvez ce but en vidéo : Nouveau succès pour l'Ak Bars Kazan qui s'impose à domicile face à Ekaterinbourg. Le deuxième et dernier but de la partie est signé Stéphane Da Costa d'une excellente reprise. Il s'agit du onzième but du Français cette saison et son 28ème point !Retrouvez ce but en vidéo :



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur